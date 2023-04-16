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Realting.com
Польша
Великопольское воеводство
Познанский повят
gmina Mosina
Дома
Купить дом в gmina Mosina, Польша
Mosina
8
Дом
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18 объектов найдено
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Дом 6 спален
Pecna, Польша
249 м²
€ 272,892
Предлагая в процессе подготовки, я предлагаю отдельно стоящий дом с большим развитым садом н…
Дом 4 спальни
Mosina, Польша
171 м²
€ 132,285
Продается отдельно стоящий дом в тихом и спокойном городе недалеко от Познани. Расположение:…
Дом 4 спальни
Mosina, Польша
104 м²
€ 85,132
В подготовке. Я предлагаю на продажу дом в центре Мосины. Несколько десятков метров от рыноч…
Дом 4 спальни
Druzyna, Польша
103 м²
€ 152,555
Я предлагаю на продажу половину близнеца в Кросно недалеко от Мосины. Дом имеет полезную пло…
Дом 5 спален
Mieczewo, Польша
203 м²
€ 305,110
Если вы ищете дом в тихом районе, вы попали по адресу! Мы рады представить предложение о про…
Дом 5 спален
Krajkowo, Польша
200 м²
€ 277,373
Вы мечтаете жить в тихой зеленой зоне с хорошим доступом к Познани? Тогда у меня есть отличн…
Дом 8 спален
Baranowo, Польша
350 м²
€ 256,036
Офис недвижимости представляет восьмикомнатный дом на продажу! Площадь представленного имуще…
Дом 5 спален
Pecna, Польша
115 м²
€ 139,753
Дом 7 спален
Mosina, Польша
350 м²
€ 501,405
Дом
Mieczewo, Польша
213 м²
€ 189,894
Дом 3 спальни
Mosina, Польша
135 м²
€ 202,695
Я хотел бы представить вам уникальный и уникальный дом в Мосине недалеко от Познани. С точки…
Дом 3 спальни
Рогалин, Польша
171 м²
€ 191,814
Дом 5 спален
Mosina, Польша
215 м²
€ 381,921
Дом 5 спален
Mosina, Польша
215 м²
€ 381,921
Дом 5 спален
Mosina, Польша
215 м²
€ 381,921
Дом
Druzyna, Польша
512 м²
€ 725,436
ДЛЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ РЕЗИДЕНЦИИ ПАРТЕРА / СВОБОДА ДОМА С ДВУМИ ВХОДАМИ ЛЮДЕЙ ( ДОМ МОЖ…
Дом 4 спальни
Mosina, Польша
120 м²
€ 198,428
Дом
Druzyna, Польша
512 м²
€ 725,436
ДЛЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ РЕЗИДЕНЦИИ ПАРТЕРА / СВОБОДА ДОМА С ДВУМИ ВХОДАМИ ЛЮДЕЙ ( ДОМ МОЖ…
Параметры недвижимости в gmina Mosina, Польша
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