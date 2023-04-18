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Купить дом в gmina Dopiewo, Польша

2 объекта найдено
Дом 3 спальнив Dopiewo, Польша
Дом 3 спальни
Dopiewo, Польша
80 м²
€ 58,254
Я рад представить вам просторный участок GDPR в лесистом Серославе площадью 400 м2 с домом 8…
Дом 7 спаленв Skorzewo, Польша
Дом 7 спален
Skorzewo, Польша
176 м²
€ 303,182

Параметры недвижимости в gmina Dopiewo, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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