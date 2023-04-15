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Купить недвижимость в Друскининкайское самоуправление, Литва

Друскининкай
20
Vieciunai
3
Leipalingis
2
26 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты
Друскининкай, Литва
3 Количество комнат 60 м² 2/9 Этаж
€ 110,000
Druskers, Nerava g. 39B современная меблированная квартира и бытовая техника на продажу. Ква…
Домв Gailiunai, Литва
Дом
Gailiunai, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 39,500
SODY SODY В СВЕТЕ СВЕТА РАМКИ ! Усадьба расположена в отличном районе Дзукии, всего в 6 кил…
Квартира 3 комнатыв Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты
Друскининкай, Литва
3 Количество комнат 109 м² 4/5 Этаж
€ 238,000
Просторная новая конструкция 3 к. квартира в центре города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи:…
Квартира 2 комнатыв Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат 47 м² 2/2 Этаж
€ 72,000
ПРОДАЖА 47.03 КВ.М. 2 КОМНАТЫ. BUAST IN DRUSKINES, BARAVYKES G. 1А. ПУТИ БУДУТ ТОЛЬКО АНТРИ …
Домв Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
43 м² Количество этажей 1
€ 31,000
Садовый участок с домиком в хорошем месте ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 31000 евро Адрес:…
Квартира 2 комнатыв Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат 43 м² 1/2 Этаж
€ 62,000
2 к. квартира Гардино г. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 62000 евро Адрес: Гардино г. 41 О…
Квартира 2 комнатыв Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат 42 м² 2/2 Этаж
€ 62,000
2 к. квартира Гардино г. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 62000 евро Адрес: Гардино г. 41 О…
Квартира 2 комнатыв Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат 44 м² 4/4 Этаж
€ 53,000
2 к. квартира недалеко от центра ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 53000 евро Адрес: Dabintos…
Домв Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
105 м² Количество этажей 2
€ 220,000
Отлично 4 к. коттедж с земельным участком в Прибалтике ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 22…
Домв Vieciunai, Литва
Дом
Vieciunai, Литва
83 м² Количество этажей 1
€ 33,000
Ухоженный садовый участок с кирпичным домом в местах ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 33000 …
Квартира 4 комнатыв Друскининкай, Литва
Квартира 4 комнаты
Друскининкай, Литва
4 Количество комнат 75 м² 1/5 Этаж
€ 92,000
Аккуратный 4 к. квартира ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 92000 евро Адрес: Лишава г. 7 Об…
Квартира 2 комнатыв Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат 54 м² 4/4 Этаж
€ 118,000
Новое строительство 2 к. квартира с парковочным местом ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 118…
Квартира 2 комнатыв Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат 58 м² 3/3 Этаж
€ 197,812
Все, что вам нужно для качественной семейной жизни и отдыха, здесь. Вы цените свое время, вы…
Квартира 2 комнатыв Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат 76 м² 5/6 Этаж
€ 261,000
Отличная новая 2-комнатная квартира в сосновом лесу в центре города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена…
Квартира 2 комнатыв Leipalingis, Литва
Квартира 2 комнаты
Leipalingis, Литва
2 Количество комнат 42 м² 1/1 Этаж
€ 18,000
2-комнатная квартира с 15,36 акрами земли в историческом здании в Лейпциге ОБЩАЯ ИНФОРМАЦ…
Домв Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
379 м² Количество этажей 2
€ 480,000
Дом отдыха возле пруда пруда и центра города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 480000 евро с…
Домв Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
147 м² Количество этажей 1
€ 270,000
Качественный дом рядом с Немуно и границами города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 270000 …
Квартира 2 комнатыв Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат 23 м² 2/2 Этаж
€ 23,000
Домв Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
256 м² Количество этажей 2
€ 128,000
Дом с акрами белой рыбы 6 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 128 000 евро; Адрес: Saigupis g…
Домв Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
113 м² Количество этажей 1
€ 35,500
Усадьба с фундаментом дома и наложением рядом с ручьем Ратныч ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продаж…
Домв Didziasalis, Литва
Дом
Didziasalis, Литва
106 м² Количество этажей 1
€ 85,000
Домв Vieciunai, Литва
Дом
Vieciunai, Литва
72 м² Количество этажей 1
€ 16,999
НЕОБХОДИМО ПОКАЗАТЬ ДОМ С ПЛОХОЙ, ДЕВУШКАМИ, СВОЙСТВАМИ ДРАШКИНОВ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена пр…
Домв Leipalingis, Литва
Дом
Leipalingis, Литва
102 м² Количество этажей 2
€ 25,900
Деревянный дом на продажу в Лейпциге, недалеко от Друскерс! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: …
Квартира 3 комнатыв Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты
Друскининкай, Литва
3 Количество комнат 76 м² 1/3 Этаж
€ 236,468
Здесь вы найдете все необходимое для качественной семейной жизни и отдыха. Вы цените свое вр…
Студия 1 спальняв Друскининкай, Литва
Студия 1 спальня
Друскининкай, Литва
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м² Количество этажей 4
Цена по запросу
Друскининкай – город-курорт, расположенный на самом юге Литвы и каждый год посещают ок…
Квартира 2 комнатыв Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат 55 м² 1/5 Этаж
€ 163,920
ЧТО ХОРОШО, ЭТО КАЧЕСТВО И МЕНЬШЕ МЕСТО ЖИТЬ !!! Вы будете жить одновременно в многовековом…

Параметры недвижимости в Друскининкайское самоуправление, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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