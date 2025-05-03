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Жильё в Друскининкайском самоуправлении, Литва

Друскининкай
7
9 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/9
2-комнатная квартира с просторным подвалом площадью 2,79 кв.м. Много зелени, опрятный район,…
$62,164
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Дом в Neravai, Литва
Дом
Neravai, Литва
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продажа начала строить 148 кв.м. с террасой современного жилого дома в 6,39 жилой посылки Dr…
$37,299
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Квартира 2 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/4
Отличная полностью оборудованная база отдыха с подземной парковкой для отдыха в современном …
$253,850
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Дом в Лейпалингис, Литва
Дом
Лейпалингис, Литва
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Деревянный дом на продажу в Лейпциге, недалеко от Друскерс! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: …
$28,287
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Дом в Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
Площадь 291 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный жилой дом на одном из красивейших курортов Литвы - Друскининкай! Этот дом, пос…
$550,343
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Квартира 2 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
ЧТО ХОРОШО, ЭТО КАЧЕСТВО И МЕНЬШЕ МЕСТО ЖИТЬ !!! Вы будете жить одновременно в многовековом…
$191,657
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Студия 1 комната в Друскининкай, Литва
Студия 1 комната
Друскининкай, Литва
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 4
Друскининкай – город-курорт, расположенный на самом юге Литвы и каждый год посещают около 35…
Цена по запросу
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Дом в Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
Площадь 283 м²
Количество этажей 2
House in a unique place on the shore of Vijūnėlė General information: Sales price: € 385,0…
$419,748
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Квартира 3 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты
Друскининкай, Литва
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/3
Spacious 3 times Apartment in the city center General information: Sales price: 160000 Eur…
$171,683
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Типы недвижимости в Друскининкайском самоуправлении

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Друскининкайском самоуправлении, Литва

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