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Дома в Друскининкайском самоуправлении, Литва

4 объекта найдено
Дом в Neravai, Литва
Дом
Neravai, Литва
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продажа начала строить 148 кв.м. с террасой современного жилого дома в 6,39 жилой посылки Dr…
$37,299
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Дом в Лейпалингис, Литва
Дом
Лейпалингис, Литва
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Деревянный дом на продажу в Лейпциге, недалеко от Друскерс! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: …
$28,287
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Capital
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Дом в Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
Площадь 291 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный жилой дом на одном из красивейших курортов Литвы - Друскининкай! Этот дом, пос…
$550,343
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Дом в Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
Площадь 283 м²
Количество этажей 2
House in a unique place on the shore of Vijūnėlė General information: Sales price: € 385,0…
$419,748
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Друскининкайском самоуправлении, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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