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Жильё в Алитусский уезд, Литва

Алитус
41
Друскининкай
22
Vieciunai
3
102 объекта найдено
Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
€ 42,000
Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 558 м²
Количество этажей 2
€ 167,000
Квартира 3 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты
Алитус, Литва
Комнаты 3
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
€ 65,000
Квартира 2 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/12
€ 62,500
Квартира 1 комната в Алитус, Литва
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 5/5
€ 42,500
Квартира 1 комната в Алитус, Литва
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/5
€ 26,000
Квартира 2 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 3/5
€ 50,000
Квартира 2 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
€ 43,000
Дом в Silaiciai, Литва
Дом
Silaiciai, Литва
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
€ 24,000
Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
€ 146,000
Дом в Karliskes, Литва
Дом
Karliskes, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
€ 289,000
Квартира 1 комната в Алитус, Литва
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/5
€ 25,500
Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
€ 42,500
Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 558 м²
Количество этажей 2
€ 167,000
Дом в Лаздияй, Литва
Дом
Лаздияй, Литва
Площадь 46 м²
Количество этажей 1
€ 25,000
Квартира 2 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/12
€ 62,500
Дом в Vainezeris, Литва
Дом
Vainezeris, Литва
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
€ 35,000
Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 451 м²
Количество этажей 2
€ 164,900
Дом в Kurnenai, Литва
Дом
Kurnenai, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 1
€ 219,000
Дом в Kolonistai, Литва
Дом
Kolonistai, Литва
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
€ 16,000
Дом в Doskonys, Литва
Дом
Doskonys, Литва
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
€ 99,000
Квартира 2 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
€ 43,000
Квартира 1 комната в Алитус, Литва
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 5/5
€ 42,500
Квартира 2 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 3/5
€ 50,000
Квартира 2 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
€ 38,000
Дом в Ilgai, Литва
Дом
Ilgai, Литва
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
€ 75,000
Квартира 3 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты
Друскининкай, Литва
Комнаты 3
Площадь 88 м²
Этаж 6/6
€ 212,000
Дом в Likiskeliai, Литва
Дом
Likiskeliai, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
€ 125,500
Дом в Nekrunai, Литва
Дом
Nekrunai, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
€ 25,000
Квартира 1 комната в Алитус, Литва
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/5
€ 32,000

Параметры недвижимости в Алитусский уезд, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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