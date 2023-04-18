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Купить дом в Саулкрасты, Латвия

4 объекта найдено
Дом 6 комнатв Саулкрасты, Латвия
Дом 6 комнат
Саулкрасты, Латвия
6 Количество комнат 272 м² 1/2 Этаж
€ 550,000
Саулкрасты – это тихий и обустроенный город на берегу моря пляжи, белый песок, свежий …
Дом 6 комнатв Саулкрасты, Латвия
Дом 6 комнат
Саулкрасты, Латвия
6 Количество комнат 600 м² 4/4 Этаж
€ 375,000
Продается современный, новый дом (сдан в эксп. в 2009) в начале Saulkrasti, на первой линии,…
Дом 7 комнатв Саулкрасты, Латвия
Дом 7 комнат
Саулкрасты, Латвия
7 Количество комнат 417 м² 3/3 Этаж
€ 400,000
Предлагаем великолепный частный дом. Находится в тихом месте, и в то же время недалеко от це…
Дом 6 комнатв Саулкрасты, Латвия
Дом 6 комнат
Саулкрасты, Латвия
6 Количество комнат 450 м² Количество этажей 3
€ 375,000
Продается уютный дом (сдан в эксп. ) в начале Saulkrasti возле знаменитого променада Baltā k…
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