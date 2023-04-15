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Купить квартиру в Верона, Италия

Peschiera del Garda
16
Верона
4
Valeggio sul Mincio
2
Bussolengo
1
Квартира В архив
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44 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Costermano sul Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Costermano sul Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 660,000
В Костермано-суль-Гарда, в эксклюзивном месте с панорамным видом, мы предлагаем к продаже во…
Квартира 2 спальнив Bardolino, Италия
Квартира 2 спальни
Bardolino, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 540,000
С видом на озеро в характерном центре Бардолино, мы предлагаем эту квартиру в уникальном мес…
Пентхаус 2 спальнив Caprino Veronese, Италия
Пентхаус 2 спальни
Caprino Veronese, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 295,000
В историческом центре Каприно-Веронезе, в двух шагах от парка с вековыми кедрами и величеств…
Квартира 5 спаленв Верона, Италия
Квартира 5 спален
Верона, Италия
9 Количество комнат 4 ванных комнат 500 м²
€ 4,500,000
Этот старинный особняк, расположенный в самом историческом центре знаменитого города Вероны,…
Квартира 3 спальнив Costermano sul Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Costermano sul Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 350,000
Прибл. В 350 м от озера и красивого старого центра города Гарда, это свойство является часть…
Квартира 2 спальнив Costermano sul Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Costermano sul Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 365,000
В контексте всего 4 единиц и частного сада, примерно в 5 минутах ходьбы от центра города Гар…
Квартира 2 спальнив Torri del Benaco, Италия
Квартира 2 спальни
Torri del Benaco, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 440,000
В местечке Пай, всего в трех километрах от Торри-дель-Бенако, в окружении зелени и абсолютно…
Пентхаус 3 спальнив Malcesine, Италия
Пентхаус 3 спальни
Malcesine, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м²
€ 920,000
Мы предлагаем к продаже элегантный пентхаус, расположенный на третьем и последнем этаже здан…
Квартира 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 65 м²
€ 275,000
GH-SV00083. Отремонтированная квартира с видом на озероВ Сан-Бенедетто-ди-Лугана, всего в 15…
Квартира 2 спальнив Magugnano, Италия
Квартира 2 спальни
Magugnano, Италия
3 Количество комнат 90 м²
€ 400,000
GH-SB304-2. Апартаменты с видом на озероКвартира на втором этаже здания, состоящего всего из…
Квартира 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 130 м²
€ 450,000
GA-V001289. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КВАРТИРА В PESCHIERA DEL GARDAРасположенная в новом районе деревни …
Квартира 3 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
4 Количество комнат 170 м²
€ 430,000
GA-V001303. НОВАЯ ЧЕТЫРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ В В PESCHIERA DEL GARDAРасположе…
Квартира 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 100 м²
€ 240,000
GA-V001373. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенн…
Квартира 3 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
4 Количество комнат 100 м²
€ 245,000
GA-V001372. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенн…
Квартира 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 99 м²
€ 325,000
GA-V001414. Новая трехкомнатная квартира с террасой и солярием в Пескьера-дель-ГардаПредла…
Квартира 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 145 м²
€ 520,000
GA-V001444. Современная элегантная вилла в Пескьера-дель-ГардаВ элегантном жилом комплексе и…
Квартира 2 спальнив Torri del Benaco, Италия
Квартира 2 спальни
Torri del Benaco, Италия
3 Количество комнат 105 м²
€ 600,000
GA-V001452. Эксклюзивная квартира с прекрасным видом на озеро в Дождь Торри-дель-БенакоВ эл…
Квартира 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 130 м²
€ 330,000
GA-V001302. Новая трехкомнатная квартира на первом этаже в цен в Пескьера-дель-ГардаРаспол…
Квартира 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 115 м²
€ 195,000
GH-SV00009. Просторные апартаменты в двух шагах от центраВ нескольких минутах от центра горо…
Квартира 2 спальнив Castelnuovo del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Castelnuovo del Garda, Италия
3 Количество комнат 116 м²
€ 490,000
GH-SV00099. Трехкомнатная квартира в Peschiera del Gardaлифт, электрические ворота, двойное …
Квартира 3 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
4 Количество комнат 132 м²
€ 870,000
GH-SV00068. Квартира на первой линии в здании с частным пляжемВнутри этого элитного здания б…
Квартира 2 спальнив Valeggio sul Mincio, Италия
Квартира 2 спальни
Valeggio sul Mincio, Италия
3 Количество комнат 175 м²
€ 189,000
GH-SV00006. Дуплекс в 5 мин езды от городка ПескьераРасположение этой квартиры, вдали от хао…
Квартира 2 спальнив Bardolino, Италия
Квартира 2 спальни
Bardolino, Италия
3 Количество комнат 55 м²
€ 160,000
GH-ZV00072. Апартаменты в зелёной резиденции с бассейномКвартира, предлагаемая нами к продаж…
Квартира 2 спальнив Torri del Benaco, Италия
Квартира 2 спальни
Torri del Benaco, Италия
3 Количество комнат 80 м²
€ 199,000
GH-ZV00028. Квартира с великолепным видом на озероНовая трехкомнатная квартира на втором эта…
Квартира 1 спальняв Bardolino, Италия
Квартира 1 спальня
Bardolino, Италия
2 Количество комнат 93 м²
€ 185,000
GH-ZV00011. Новая квартира рядом с БардолиноПредлагаем к продаже эту квартиру прямо в центре…
Пентхаус 4 спальнив Bussolengo, Италия
Пентхаус 4 спальни
Bussolengo, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 245 м²
€ 560,000
Всего в 15 минутах езды на машине от озера Гарда и города Вероны, мы предлагаем к продаже эт…
Квартира 2 спальнив Torri del Benaco, Италия
Квартира 2 спальни
Torri del Benaco, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 300,000
В окружении парка площадью 10.000 кв.м. мы предлагаем к продаже просторные и светлые трехком…
Квартира 2 спальнив Верона, Италия
Квартира 2 спальни
Верона, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
Цена по запросу
Достаточно открыть окно и вы можете наслаждаться незабываемым видом на Арену, Палаццо делла …
Квартира 2 спальнив Castelletto, Италия
Квартира 2 спальни
Castelletto, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 450,000
Брензоне, На втором этаже здания, состоящего всего из четырех из четырех квартир, предлагаем…
Квартира 2 спальнив Valeggio sul Mincio, Италия
Квартира 2 спальни
Valeggio sul Mincio, Италия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 630,000
Погруженный в сказочное Боргетто, уже избранный одной из самых характерных деревень Италии, …

Параметры недвижимости в Верона, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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