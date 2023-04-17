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Купить недвижимость в Tortoreto, Италия

13 объектов найдено
Домв Tortoreto, Италия
Дом
Tortoreto, Италия
1 500 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Квартира 1 спальняв Tortoreto Lido, Италия
Квартира 1 спальня
Tortoreto Lido, Италия
2 Количество комнат 50 м²
€ 115,000
ЕС-141019-5. Квартира в Торторето-ЛидоКвартира для продажи в Торторето-Лидо всего в 400 метр…
Квартира 3 спальнив Tortoreto, Италия
Квартира 3 спальни
Tortoreto, Италия
4 Количество комнат 140 м²
€ 490,000
EC-. Элитный апартамент на продажу в г. ТорторетоЭлитный апартамент на продажу в г. Торторет…
Квартира 2 спальнив Tortoreto Lido, Италия
Квартира 2 спальни
Tortoreto Lido, Италия
3 Количество комнат 50 м²
€ 115,000
EC-38. Продано! Апартаменты в Торторето Лидо всего 350м от моря Предлагаемая квартира находи…
Квартира 1 спальняв Tortoreto, Италия
Квартира 1 спальня
Tortoreto, Италия
2 Количество комнат 58 м²
€ 125,000
EC-051117-4. АПАРТАМЕНТ В ЭЛЕГАНТНОМ КОМПЛЕКСЕ В Г. ТОРТОРЕТОПредлагаемая квартира находится…
Квартира 1 спальняв Tortoreto Lido, Италия
Квартира 1 спальня
Tortoreto Lido, Италия
2 Количество комнат 58 м²
€ 125,000
EC-49. Апартамент в элегантном комплексе в г. ТорторетоПредлагаемая квартира находится в Тор…
Квартира 2 спальнив Tortoreto Lido, Италия
Квартира 2 спальни
Tortoreto Lido, Италия
3 Количество комнат 80 м²
€ 150,000
EC-1. Апартамент в г. Торторето-Лидо Апартамент в г. Торторето, площадью 80 кв.м., примерно…
Квартира 3 спальнив Tortoreto Lido, Италия
Квартира 3 спальни
Tortoreto Lido, Италия
4 Количество комнат 140 м²
€ 500,000
EC-23. Элитный апартамент в г. Торторето Элитный апартамент на продажу в г. Торторето, на пе…
Вилла 5 спаленв Tortoreto, Италия
Вилла 5 спален
Tortoreto, Италия
6 Количество комнат 320 м²
€ 310,000
EC-. Дом недавно построен, в Торторето.Вилла состоит из трех уровнях общей площадью около 32…
Вилла 3 спальнив Tortoreto Lido, Италия
Вилла 3 спальни
Tortoreto Lido, Италия
4 Количество комнат 150 м²
€ 450,000
EC-181219-3. ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ С БАССЕЙНОМ И САДОМ 2100м2ТОРТОРЕТО АЛЬТО: ПОЛН…
Вилла 5 спаленв Tortoreto, Италия
Вилла 5 спален
Tortoreto, Италия
6 Количество комнат 320 м²
€ 310,000
EC-181219-1. Дом недавней постройки, в ТорторетоВилла состоит из трех уровнях общей площадью…
Вилла 4 спальнив Tortoreto, Италия
Вилла 4 спальни
Tortoreto, Италия
5 Количество комнат 250 м²
€ 1,100,000
EC-. Предлагаем на продажу элегантную виллу с видом на мореВ прекрасном городке Торторето, р…
Вилла 3 спальнив Tortoreto, Италия
Вилла 3 спальни
Tortoreto, Италия
4 Количество комнат 150 м²
€ 450,000
EC-. ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ С БАССЕЙНОМ И САДОМ 2100 кв.мТОРТОРЕТО АЛЬТО: ПОЛНОСТЬ…
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