Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Умбрия
Терни
Квартиры
Купить квартиру в Терни, Италия
Терни
93
Квартира
Очистить
93 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 4 комнаты
Терни, Италия
4 Количество комнат
60 м²
€ 60,000
Чердак на втором этаже без лифта, две спальни, ванная комната, гостиная с кухней, терраса. Б…
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
6 Количество комнат
130 м²
€ 120,000
Квартира на первом этаже без лифта в небольшом кондоминиуме. Две спальни, две ванные комнаты…
Квартира 2 комнаты
Терни, Италия
2 Количество комнат
50 м²
Цена по запросу
Комплекс недвижимости, состоящий из 51 квартиры около 50 квадратных метров каждая. Есть такж…
Квартира 10 комнат
Терни, Италия
10 Количество комнат
180 м²
Цена по запросу
Recently built ground floor apartment with 250 m2 of garden. Three bedrooms two bathrooms li…
Квартира 50 комнат
Терни, Италия
50 Количество комнат
90 м²
€ 100,000
Second floor apartment of about 90 square meters with covered parking space. Two bedrooms ba…
Квартира 3 комнаты
Терни, Италия
3 Количество комнат
65 м²
€ 100,000
Attic on the third floor with no lift. Bedroom, bathroom, living room with kitchenette. Sout…
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
5 Количество комнат
100 м²
Цена по запросу
First floor apartment with independent entrance Surface area of 100 sq m General condition o…
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
6 Количество комнат
1 000 м²
€ 240,000
Newly built apartments in class A4+ in various types of about 100 square meters. Quality fin…
Квартира 55 комнат
Терни, Италия
55 Количество комнат
100 м²
€ 125,000
Квартира с гаражом на первом этаже с лифтом две спальни ванная комната гостиная кухня балкон…
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
5 Количество комнат
100 м²
Цена по запросу
Недавно построенные квартиры класса А с фотоэлектрической системой. Настраиваемые поверхност…
Квартира 7 комнат
Терни, Италия
7 Количество комнат
110 м²
€ 100,000
Квартира на втором этаже без лифта в трехквартирном кондоминиуме. Три спальни ванная комната…
Квартира 2 спальни
Терни, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
83 м²
€ 329,000
В тихом жилом комплексе с бассейном и садом, всего в 2 км от центра городка Гарда и в нескол…
Квартира 3 комнаты
Терни, Италия
3 Количество комнат
50 м²
Цена по запросу
Квартира площадью 55 кв.м на первом этаже с лифтом до 100 м от моря. Состоит из кухонной ком…
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
6 Количество комнат
80 м²
Цена по запросу
Квартира площадью 55 кв.м на первом этаже с лифтом до 100 м от моря. Состоит из кухонной ком…
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
6 Количество комнат
100 м²
Цена по запросу
Строительный участок 600 квадратных метров с прекрасным видом на море Максимальный объем 600…
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
6 Количество комнат
90 м²
Цена по запросу
Квартира с выходом на балкон и гараж с эксклюзивным панорамным расположением и двором. Комна…
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
5 Количество комнат
85 м²
Цена по запросу
Чердак с качественной отделкой второй этаж с лифтом и наружной лестницей с отдельным входом.…
Квартира 4 комнаты
Терни, Италия
4 Количество комнат
65 м²
Цена по запросу
Сельский дом в довольно хорошем состоянии с 1950-х годов, но с улучшением работы, проводимым…
Квартира 60 комнат
Терни, Италия
60 Количество комнат
2 500 м²
Цена по запросу
Отель 70's в ремонте на 5 уровнях плюс подвал и ресторан на чердаке на 200 мест. Парковка 20…
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
5 Количество комнат
110 м²
Цена по запросу
Отремонтированная квартира на 4-м. Этаж с лифтом, гостиная с кухней, ванная комната, двухмес…
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
6 Количество комнат
90 м²
Цена по запросу
Строительство в двух шагах от центра недавно построенного и индивидуального подхода. Различн…
Квартира 1 спальня
Терни, Италия
2 Количество комнат
67 м²
€ 275,000
GA-V001411. Новые двухкомнатные апартаменты с террасой в Пескьера-дель-ГардаПредлагаем к п…
Квартира 2 спальни
Терни, Италия
3 Количество комнат
85 м²
€ 107,000
ЕС-141019-3. Квартира в недавно построенном доме в г. КоррополиКвартира для продажи в недавн…
Квартира 2 спальни
Терни, Италия
3 Количество комнат
50 м²
€ 370,000
GM-CPA-TR-MAYA. Трехкомнатная квартира в 100 метрах от моряТрехкомнатная квартира в 100 метр…
Квартира 1 спальня
Терни, Италия
2 Количество комнат
46 м²
€ 280,000
GM-CPA-L19ROSS. Изумительная двухкомнатная квартира с видом на море в Коста ПарадизоИзумител…
Квартира 2 спальни
Терни, Италия
3 Количество комнат
43 м²
€ 230,000
GM-CPA-B16TIOS. Трехкомнатная квартира в Коста ПарадизоТрехкомнатная квартира в Коста Паради…
Квартира 2 спальни
Терни, Италия
3 Количество комнат
47 м²
€ 200,000
GM-CPA - B7PET. Двухкомнатная квартира расположена в нижней части Коста ПарадизоДвухкомнатна…
Квартира 2 спальни
Терни, Италия
3 Количество комнат
75 м²
€ 80,000
GM-CAS-SD2. Квартира в историческом центре средневекового города КастельсардоТрехкомнатная к…
Квартира 3 спальни
Терни, Италия
4 Количество комнат
250 м²
€ 1,500,000
ABI-1500I. Очаровательные апартаменты с видом на озеро МаджореОчаровательные апартаменты с в…
Квартира
Терни, Италия
€ 450,000
VB-090617. Шикарная резиденция в городе КомоРезиденция является реконструкцией виллы, к кото…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Параметры недвижимости в Терни, Италия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты