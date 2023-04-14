Купить дом в Roma Capitale, Италия

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32 объекта найдено
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Вилла 4 спальни
Рим, Италия
5 Количество комнат
330 м²
€ 790,000
LD-0204. Элитный дом возле озера Браччано, недалеко от РимаЭлитный дом возле озера Браччано,…
Вилла 4 спальни
Рим, Италия
5 Количество комнат
600 м²
€ 6,500,000
VB-VILROMA. Очаровательная вилла в РимеОчаровательная вилла 600 кв.м. с садом 400 кв.м., рас…
Вилла 5 спален
Рим, Италия
6 Количество комнат
750 м²
€ 2,400,000
IT-180618-1. Вилла в Риме. ИталияВ престижном районе EUR (на юге Рима) продается …
Вилла 3 спальни
Monte Compatri, Италия
4 Количество комнат
150 м²
€ 230,000
PO-110317-1. Вилла (продажа) » Италия » Рим » Монте-КомпатриДом находится в Парке дей Касте…
Вилла 1 спальня
Рим, Италия
2 Количество комнат
180 м²
€ 690,000
IT-260319. Двухуровневая вилла 180м2. с очаровательной террасойВ престижном парке для гольфа…
Вилла 4 спальни
Рим, Италия
5 Количество комнат
360 м²
€ 1,800,000
AG-160316. BИЛЛА НА УЛИЦЕ АППИА АНТИКА, РИМПредлагаемая вилла находится в одной из самых пре…
Вилла 4 спальни
Рим, Италия
5 Количество комнат
300 м²
€ 800,000
AG-160316-2. BИЛЛА В ТРЕВИНЬЯНО РОМАНО, PИМПредлагаемая вилла находится в Трeвиньяно, живопи…
Вилла 5 спален
Selva Candida, Италия
6 Количество комнат
450 м²
€ 2,500,000
IT-. Четырехуровневая вилла 450 кв.м. с большим садом и террассойРим, Казал Палокко В прод…
Вилла 4 спальни
Falcognana, Италия
6 ванных комнат
330 м²
€ 1,650,000
Вилла для продажи в районе Валлерано, Рим, в жилом комплексе, в окружении зелени природного …
Дом 3 спальни
Тиволи, Италия
3 ванных комнат
200 м²
€ 950,000
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Вилла 3 спальни
Axa, Италия
2 ванных комнат
250 м²
€ 700,000
Продается отдельно стоящая вилла в Инфернетто, Риме, в закрытом поселке на 20 вилл. Площадь …
Вилла 7 спален
San Giorgio di Acilia, Италия
5 ванных комнат
400 м²
€ 1,050,000
В районе Акса — римский микрорайон элитных вилл на юго-западе Рима, в 6 км от морского…
Вилла 5 спален
Campagnano di Roma, Италия
4 ванных комнат
380 м²
€ 925,000
Вилла в Лацио расположенная в Кампаньано-ди-Рома недалеко от озера Браччано. На территории в…
Вилла 4 спальни
Рим, Италия
4 ванных комнат
500 м²
€ 2,500,000
Продается элегантная вилла, окруженная огромным парком с бассейном, в 20 минутах езды от цен…
Таунхаус 3 спальни
Фьюмичино, Италия
2 ванных комнат
120 м²
€ 229,000
Продается трех уровневая вилла, общей площадью 120 кв.м., с террасой и садом. Вилла находитс…
Дом
Roma Capitale, Италия
1 100 м²
€ 5,000,000
Роскошный дом расположен в престижном районе Рима, Лацио. Сегодня Рим — один старейших и оди…
Вилла
Неттуно, Италия
3 м²
€ 230,000
Симпатичный дом расположен на первой береговой линии в Неттуно, Лацио. На вилле есть простор…
Замок
Roma Capitale, Италия
30 м²
€ 24,000,000
Роскошный замок, переделанный под отель, расположен всего в 15 км. от центра Рима, Лацио. О…
Дом
Анцио, Италия
2 м²
€ 240,000
Новый дом расположен тихом районе Анцио, Лацио. Всего 200 метров до пляжа и до железнодорожн…
Вилла
Roma Capitale, Италия
3 м²
€ 2,400,000
Элегантная вилла находится в пригороде Рима, Лацио. Дом окружен садом, площадью 1000 кв.м. …
Вилла
Анцио, Италия
5 м²
€ 900,000
Симпатичная вилла находится в спокойном районе города Анцио, Лацио. Курорт состоит из двух ч…
Вилла
Анцио, Италия
3 м²
€ 230,000
Красивая вилла находится в Анцио, Лацио. Песчаный пляж расположен в 2 км от дома. Дом окружё…
Вилла 4 спальни
Roma Capitale, Италия
500 м²
€ 10,000,000
Роскошная вилла расположена в самом центре Рима, Лацио. Площадь дома составляет 500 кв. м, …
Вилла 5 спален
Roma Capitale, Италия
550 м²
€ 5,000,000
Роскошная вилла расположена в Риме, Лацио. Четырёхэтажный дом оснащен лифтом
Вилла 6 спален
Roma Capitale, Италия
1 000 м²
€ 2,850,000
Вилла 6 спален
Roma Capitale, Италия
340 м²
€ 1,500,000
Симпатичная вилла расположена в пригороде Рима, Лацио. Это столица Италии, помимо большого п…
Вилла 5 спален
Roma Capitale, Италия
500 м²
€ 1,100,000
Симпатичная вилла расположена в пригороде Рима, Лацио. Площадь дома составляет 500 кв. м, …
Вилла 3 спальни
Анцио, Италия
200 м²
€ 320,000
Прекрасная вилла находится в курортном городе Анцио, Лацио. Площадь этой виллы составляет 20…
Вилла 3 спальни
Анцио, Италия
100 м²
€ 285,000
Прекрасная вилла находится в Анцио, Лацио. В пешей доступности располагаются небольшие магаз…
Вилла 4 спальни
Анцио, Италия
138 м²
€ 269,000
Красивая вилла находится в Анцио, Лацио. Площадь виллы составляет 138 кв. м, она окружена са…
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Параметры недвижимости в Roma Capitale, Италия
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