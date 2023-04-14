Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Лигурия
Империя
Дома
Купить дом в Империя, Италия
Сан-Ремо
32
Бордигера
21
Империя
6
Вентимилья
2
Дом
Очистить
116 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 4 спальни
Империя, Италия
9 Количество комнат
250 м²
Количество этажей 3
€ 495,000
Дом расположен в Перинальдо, в провинции Империя в нескольких километрах от пляжей Бордигеры…
Вилла 4 спальни
San Bartolomeo al Mare, Италия
5 Количество комнат
260 м²
€ 750,000
LH-6V39. Квартира в продаже в Сан-Бартоломео-аль-МареКупить виллу - каменный дом с новым рем…
Вилла 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат
112 м²
€ 259,000
LH-5T12. Вилла в продаже в городе Бордигера. ЛигурияИсторическая недвижимость Италии, Лигури…
Вилла 2 спальни
Civezza, Италия
3 Количество комнат
130 м²
€ 220,000
LH-6Q01. Вилла в продаже в Чивецце. ЛигурияКупить таунхаус с террасой и видом на море в Итал…
Вилла 2 спальни
Oliveto, Италия
3 Количество комнат
152 м²
€ 590,000
LH-6V14. Вилла в продаже в городе Империя. ЛигурияПродажа виллы с новым ремонтом и видом на …
Вилла 5 спален
Oliveto, Италия
6 Количество комнат
334 м²
€ 2,500,000
LH-6V38. Вилла в продаже в городе Империя. ЛигурияПродажа элитной недвижимости - виллы с бас…
Вилла 2 спальни
Oliveto, Италия
3 Количество комнат
96 м²
€ 165,000
LH-6V48. Недорогие виллы в Италии, Лигурия, ИмперияВ одной из фракций города Империя - Понте…
Вилла 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4 Количество комнат
141 м²
€ 300,000
LH-2V40. Вилла в продаже в Сан-PемоДом с видом на море в продаже в Сан-Ремо, Лигурия, Итали…
Вилла 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
5 Количество комнат
216 м²
€ 580,000
KK-2V15. Вилла с видом на море в Сан-Ремо, Лигурия, ИталияВ престижном резиденциальном район…
Вилла 3 спальни
Империя, Италия
4 Количество комнат
162 м²
€ 450,000
KK-6V17. Вилла с видом на море в продаже в Италии, регион Западная ЛигурияВ нескольких килом…
Вилла 5 спален
Империя, Италия
6 Количество комнат
274 м²
€ 470,000
KK-6V55. Продается один блок современной дуплекс-виллы с бассейномВ районе очаровательного г…
Вилла 3 спальни
Империя, Италия
4 Количество комнат
187 м²
€ 550,000
KK-. Лигурийский загородный дом с бассейномВилла Ирис построенная в 2005г - лигурийский заго…
Вилла 2 спальни
Кампороссо, Италия
3 Количество комнат
100 м²
€ 455,000
LH-5V06. Вилла в Вентимилья. Сан РемоВилла с видом на море на побережье Италии, Лигурия, Вен…
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6 Количество комнат
800 м²
€ 15,000,000
LH-3V39. Элитная недвижимость в Лигурии — историческая вилла в БордигереНа панорамной возвыш…
Вилла 4 спальни
Бордигера, Италия
5 Количество комнат
284 м²
€ 2,800,000
KK-3v32. Вилла на продажу в Бордигере Вилла в Бордигере над улицей Via Romana , отделка кач…
Вилла 3 спальни
Кампороссо, Италия
4 Количество комнат
160 м²
€ 375,000
KK-. Продается вилла 160квм на 2х уровняхв 6 км на авто от моря в городке CAMPOROSSO , что м…
Вилла 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4 Количество комнат
600 м²
€ 3,500,000
DH-689. Вилла в Сан-Ремо. Лигурия. ИталияСрочная продажа виллы в Сан-Ремо. Находится на перв…
Вилла 5 спален
Costarainera, Италия
6 Количество комнат
800 м²
€ 5,000,000
DH-325. Вилла в городе Чипресса. ЛигурияКомнат:15 Спален:8 Ванных:8 Вид из окон:вид на море/…
Вилла 5 спален
Сан-Ремо, Италия
6 Количество комнат
330 м²
€ 2,000,000
AL-105. Историческая вилла в Сан-РемоИсторическая вилла в городе Сан-Ремо, всего в 100 метра…
Вилла 5 спален
Сан-Ремо, Италия
6 Количество комнат
400 м²
€ 1,600,000
VB-Lig1. Уникальная каменная вилла в Сан-РемоРасположена в 1,5 км от пляжа и центра Сан-Ремо…
Вилла 5 спален
Империя, Италия
6 Количество комнат
430 м²
€ 3,700,000
AS-VA-113. Вилла в современном стиле в ИмперииЭта вилла в современном стиле имеет уникальное…
Вилла
Dolcedo, Италия
400 м²
€ 1,800,000
AS-VA-49. Стильная вилла в ИмперииЭта стильная вилла расположена в романтичном средневековом…
Вилла 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4 Количество комнат
300 м²
€ 1,500,000
KK-020317-5. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » Сан-PемоВилла 300квм на 3-х уровнях, окру…
Вилла 2 спальни
Империя, Италия
3 Количество комнат
157 м²
€ 490,000
KK-6V13. Вилла с видом на море в Лигурии, ИмперияВилла с видом на море в Лигурии, Империя, И…
Вилла 3 спальни
Diano Castello, Италия
4 Количество комнат
180 м²
€ 1,000,000
KK-V-DIANO2. Полностью отремонтированая вилла с захватывающим видом на заливГород: Диано Мар…
Вилла 4 спальни
Oliveto, Италия
5 Количество комнат
400 м²
€ 1,700,000
KK-4V88. Новая вилла в стиле модернНовая вилла стиля модерн в 6км на авто (20 мин) от моря о…
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6 Количество комнат
376 м²
€ 2,000,000
KK-iv777. Вилла на первом холме города БордигераВ 5-ти минутах от морского побережья и центр…
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6 Количество комнат
320 м²
€ 1,750,000
KK-020317-3. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » БордигераВилла 250квм + домик на въезде во…
Вилла 5 спален
Ospedaletti, Италия
6 Количество комнат
350 м²
€ 2,400,000
LH-1V52. Вилла с бассейном и видом на море в Италии, Лигурия, ОспедалеттиВ одной из самых кр…
Вилла 3 спальни
Cervo, Италия
4 Количество комнат
175 м²
€ 1,350,000
KK-020317-2. Комплекс новых вил » Италия » Лигурия » ЧервоКомплекс из 6 вилл в 1.7 км на авт…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Параметры недвижимости в Империя, Италия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты