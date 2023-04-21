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Desenzano del Garda
Жильё в Desenzano del Garda, Италия
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154 объекта найдено
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Вилла 5 спален
Desenzano del Garda, Италия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
525 м²
€ 4,300,000
В привилегированном и доминирующем месте, в нескольких шагах от набережной Дезенцано, мы пре…
Вилла 1 комната
Desenzano del Garda, Италия
1 Количество комнат
552 м²
€ 365,000
В центре Дезенцано-дель-Гарда, в стратегическом месте, мы предлагаем 4 земельных участка под…
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
126 м²
€ 870,000
В новом строящемся здании предлагается квартира с прекрасным видом на озеро. В здании всего …
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
10 Количество комнат
3 ванных комнат
350 м²
€ 950,000
В центральном районе Дезенцано, в двух шагах от основных услуг и удобств, мы предлагаем исто…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
125 м²
€ 570,000
В престижном месте, в 150 м от набережной озера и исторического центра знаменитого города Де…
Вилла 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
18 Количество комнат
5 ванных комнат
400 м²
€ 1,190,000
В престижном районе Дезенцано- дель- Гарда предлагаем для продажи виллу с видом на озеро. …
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
129 м²
€ 794,000
Предлагаем к продаже прекрасные апартаменты на завершающем этапе строительства пятиквартирно…
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
€ 1,486,000
Предлагаем к продаже прекрасный пентхаус в строящемся пятиквартирном здании в центре Дезенца…
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 599,000
В Дезенцано-дель-Гарда, мы предлагаем отдельно стоящую виллу, которая будет завершена в ближ…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
121 м²
€ 643,000
Предлагаем к продаже прекрасные апартаменты на завершающем этапе строительства в историческо…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 624,000
Предлагаем к продаже прекрасные новые апартаменты на завершающем этапе строительства пятиква…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
124 м²
€ 631,000
Завершается строительство нового здания в центре Дезенцано-дель-Гарда. Мы предлагаем трехком…
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 500,000
В центре Дезенцано, на первой линии озера, мы предлагаем к продаже эту просторную квартиру н…
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
€ 429,000
Недалеко от центра Дезенцано, В тихом и стратегически расположенном жилом районе, откуда лег…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
111 м²
€ 484,000
Расположенная в престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и историческо…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
116 м²
€ 565,000
Расположенная в престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и историческо…
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
280 м²
€ 1,740,000
Расположенный в престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и историческо…
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
221 м²
€ 1,360,000
В престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и исторического центра знам…
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
201 м²
€ 1,250,000
Расположенный в престижном месте, недалеко от набережной озера и исторического центра знамен…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 295,000
В двух шагах от исторического центра и набережной Дезенцано-дель-Гарда, мы предлагаем трехко…
Таунхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 529,000
Мы предлагаем к продаже отличный большой таунхаус, удобно расположенный в нескольких минутах…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
129 м²
€ 450,000
В нескольких минутах езды от набережной района Ривольтеллы городка Дезенцано дель Гарда, пре…
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
€ 590,000
В нескольких минутах езды от набережной района Ривольтеллы городка Дезенцано дель Гарда, пре…
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
159 м²
€ 675,000
В нескольких минутах езды от набережной района Ривольтеллы городка Дезенцано дель Гарда, пре…
Таунхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 755,000
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
323 м²
€ 1,595,000
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
Квартира 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
319 м²
€ 1,865,000
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
117 м²
€ 585,000
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
Вилла 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
224 м²
€ 1,410,000
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
Таунхаус 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
245 м²
€ 1,450,000
В нескольких шагах от исторического центра города Дезенцано-дель-Гарда, мы предлагаем часть …
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