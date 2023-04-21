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Жильё в Desenzano del Garda, Италия

154 объекта найдено
Вилла 5 спален в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 5 спален
Desenzano del Garda, Италия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 525 м²
€ 4,300,000
В привилегированном и доминирующем месте, в нескольких шагах от набережной Дезенцано, мы пре…
Вилла 1 комната в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 1 комната
Desenzano del Garda, Италия
1 Количество комнат 552 м²
€ 365,000
В центре Дезенцано-дель-Гарда, в стратегическом месте, мы предлагаем 4 земельных участка под…
Пентхаус 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 126 м²
€ 870,000
В новом строящемся здании предлагается квартира с прекрасным видом на озеро. В здании всего …
Вилла 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
10 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м²
€ 950,000
В центральном районе Дезенцано, в двух шагах от основных услуг и удобств, мы предлагаем исто…
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 125 м²
€ 570,000
В престижном месте, в 150 м от набережной озера и исторического центра знаменитого города Де…
Вилла 4 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
18 Количество комнат 5 ванных комнат 400 м²
€ 1,190,000
В престижном районе Дезенцано- дель- Гарда предлагаем для продажи виллу с видом на озеро. …
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 129 м²
€ 794,000
Предлагаем к продаже прекрасные апартаменты на завершающем этапе строительства пятиквартирно…
Пентхаус 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 1,486,000
Предлагаем к продаже прекрасный пентхаус в строящемся пятиквартирном здании в центре Дезенца…
Вилла 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 599,000
В Дезенцано-дель-Гарда, мы предлагаем отдельно стоящую виллу, которая будет завершена в ближ…
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 121 м²
€ 643,000
Предлагаем к продаже прекрасные апартаменты на завершающем этапе строительства в историческо…
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 624,000
Предлагаем к продаже прекрасные новые апартаменты на завершающем этапе строительства пятиква…
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м²
€ 631,000
Завершается строительство нового здания в центре Дезенцано-дель-Гарда. Мы предлагаем трехком…
Квартира 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 500,000
В центре Дезенцано, на первой линии озера, мы предлагаем к продаже эту просторную квартиру н…
Квартира 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м²
€ 429,000
Недалеко от центра Дезенцано, В тихом и стратегически расположенном жилом районе, откуда лег…
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 111 м²
€ 484,000
Расположенная в престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и историческо…
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 116 м²
€ 565,000
Расположенная в престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и историческо…
Пентхаус 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 280 м²
€ 1,740,000
Расположенный в престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и историческо…
Пентхаус 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 221 м²
€ 1,360,000
В престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и исторического центра знам…
Пентхаус 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 201 м²
€ 1,250,000
Расположенный в престижном месте, недалеко от набережной озера и исторического центра знамен…
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 295,000
В двух шагах от исторического центра и набережной Дезенцано-дель-Гарда, мы предлагаем трехко…
Таунхаус 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 529,000
Мы предлагаем к продаже отличный большой таунхаус, удобно расположенный в нескольких минутах…
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 129 м²
€ 450,000
В нескольких минутах езды от набережной района Ривольтеллы городка Дезенцано дель Гарда, пре…
Квартира 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 590,000
В нескольких минутах езды от набережной района Ривольтеллы городка Дезенцано дель Гарда, пре…
Пентхаус 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 159 м²
€ 675,000
В нескольких минутах езды от набережной района Ривольтеллы городка Дезенцано дель Гарда, пре…
Таунхаус 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 755,000
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
Квартира 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 323 м²
€ 1,595,000
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
Квартира 4 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 319 м²
€ 1,865,000
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м²
€ 585,000
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
Вилла 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 224 м²
€ 1,410,000
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
Таунхаус 4 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 245 м²
€ 1,450,000
В нескольких шагах от исторического центра города Дезенцано-дель-Гарда, мы предлагаем часть …
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