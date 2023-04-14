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Купить квартиру в Комо, Италия

Tremezzina
39
Комо
24
San Siro
6
Gravedona ed Uniti
4
Квартира В архив
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174 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Lenno, Италия
Квартира 3 спальни
Lenno, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 700,000
В эксклюзивном Гольфо-ди-Венере в Ленно, Тремеццина, всего в двух шагах от озера.. Мы рады …
Квартира 3 спальнив Nobiallo, Италия
Квартира 3 спальни
Nobiallo, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 223 м²
€ 890,000
В Менаджио Расположение Loveno, прекрасная квартира с видом на озеро в резиденции, состоящей…
Квартира 3 спальнив Менаджо, Италия
Квартира 3 спальни
Менаджо, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 154 м²
€ 830,000
В центре Менаджо.. Мы предлагаем эту великолепную квартиру на первом этаже эксклюзивной рези…
Квартира 2 спальнив Cremia, Италия
Квартира 2 спальни
Cremia, Италия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м²
€ 165,000
We offer an apartment on two floors with comfortable sizes. Recently renovated, it has an en…
Квартира 2 спальнив Cremia, Италия
Квартира 2 спальни
Cremia, Италия
7 Количество комнат 1 ванных комнат 156 м²
€ 165,000
We offer an apartment on the first floor. To be restored, however, it comes with comfortable…
Квартира 3 спальнив Pianello del Lario, Италия
Квартира 3 спальни
Pianello del Lario, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 270,000
In this residence with swimming pool, located on the first hill in Pianello Del Lario, we of…
Квартира 2 спальнив San Siro, Италия
Квартира 2 спальни
San Siro, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 135,000
Take in panoramic lake views, from this welcoming 2-bedroom apartment situated at just two s…
Квартира 2 спальнив Dizzasco, Италия
Квартира 2 спальни
Dizzasco, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 290,000
Расположен в панорамном месте с потрясающим видом на озеро, примерно в 3 минутах езды от поп…
Квартира 2 спальнив Vercana, Италия
Квартира 2 спальни
Vercana, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
€ 300,000
В центре города Домазо, в двух шагах от его красивой набережной и пирса, известного тем, что…
Квартира 2 спальнив Gravedona ed Uniti, Италия
Квартира 2 спальни
Gravedona ed Uniti, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 300,000
В современной резиденции с бассейном и лифтом, расположенной в центре города Граведона-эд-Ун…
Квартира 3 спальнив Porlezza, Италия
Квартира 3 спальни
Porlezza, Италия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 142 м²
€ 1,997,000
Предлагаем к продаже в Порлецца элитную квартиру общей площадью 142 кв. м, включая парковочн…
Квартира 2 спальнив Nesso, Италия
Квартира 2 спальни
Nesso, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 490,000
Нессо. Мы предлагаем к продаже апартаменты с захватывающим видом на стадии строительства. Он…
Квартира 2 спальнив Nesso, Италия
Квартира 2 спальни
Nesso, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 650,000
Нессо. Мы предлагаем к продаже апартаменты с захватывающим видом на стадии строительства. Он…
Квартира 2 спальнив Nesso, Италия
Квартира 2 спальни
Nesso, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 81 м²
€ 550,000
Нессо. Мы предлагаем к продаже апартаменты с захватывающим видом на стадии строительства. Он…
Квартира 2 спальнив Nesso, Италия
Квартира 2 спальни
Nesso, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 490,000
Нессо. Мы предлагаем к продаже апартаменты с захватывающим видом на стадии строительства. Он…
Квартира 2 спальнив Менаджо, Италия
Квартира 2 спальни
Менаджо, Италия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м²
€ 240,000
В центре Менаджио, в самом сердце озера Комо.. Наслаждаясь фантастическим центральным распол…
Квартира 2 спальнив Sala Comacina, Италия
Квартира 2 спальни
Sala Comacina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 350,000
Рай в Золотом треугольнике озера Комо! Расположенный на солнечном склоне холма Sala Comacin…
Квартира 2 спальнив Cardano, Италия
Квартира 2 спальни
Cardano, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 105,000
Прекрасная обстановка и историческое очарование в живописной деревне Грандола-эд-Унити.. В …
Квартира 2 спальнив Nesso, Италия
Квартира 2 спальни
Nesso, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 195 м²
€ 750,000
BEAUTY DOES NOT CONSUME SOIL! Renovation a stone's throw from the ravine and the lake, breat…
Квартира 3 спальнив Tremezzina, Италия
Квартира 3 спальни
Tremezzina, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 102 м²
€ 560,000
На красивом западном берегу озера Комо, в известном городке Тремеццина (Оссуччио), расположе…
Квартира 3 спальнив Tremezzina, Италия
Квартира 3 спальни
Tremezzina, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 102 м²
€ 560,000
На красивом западном берегу озера Комо, в известном городке Тремеццина (Оссуччио), расположе…
Пентхаус 4 спальнив Porlezza, Италия
Пентхаус 4 спальни
Porlezza, Италия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 136 м²
€ 1,200,000
Penthouse + Two-room apartment in the town center of Porlezza with exposure on four sides, a…
Квартира 3 спальнив Gera Lario, Италия
Квартира 3 спальни
Gera Lario, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 122 м²
€ 640,000
BRAND NEW REAL ESTATE COMPLEX UNDER COMPLETION BUILT WITH INNOVATIVE ENERGY SOLUTIONS. THIS …
Квартира 2 спальнив Porlezza, Италия
Квартира 2 спальни
Porlezza, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 142 м²
€ 2,140,000
Penthouse 903 Apartment of a total of 142 square meters including parking space and cellar, …
Квартира 2 спальнив Pianello del Lario, Италия
Квартира 2 спальни
Pianello del Lario, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 400 м²
€ 1,200,000
In one of the most panoramic areas of the Municipality of Pianello del Lario and more precis…
Квартира 4 спальнив Комо, Италия
Квартира 4 спальни
Комо, Италия
5 Количество комнат 350 м²
€ 2,240,000
MV-221122-4. Апартамент в историческом отреставрированном дворце на озере КомоВ самом центре…
Квартира 3 спальнив Lenno, Италия
Квартира 3 спальни
Lenno, Италия
4 Количество комнат 163 м²
€ 720,000
MV-221122-2. Элитная резиденция нового строительства в ЛенноРезиденция расположена в Ленно в…
Квартира 5 спаленв Lemna, Италия
Квартира 5 спален
Lemna, Италия
6 Количество комнат 150 м²
€ 690,000
MV-270221-2. Апартамент в Фаджето Ларио с видом на озеро КомоАпартамент в Фаджето Ларио с ви…
Квартира 3 спальнив Cernobbio, Италия
Квартира 3 спальни
Cernobbio, Италия
4 Количество комнат 243 м²
€ 1,750,000
VB-10088. Апартаменты в ЧерноббьоАпартаменты в Черноббио в комплексе из 4 квартир. Апартамен…
Квартира 3 спальнив Комо, Италия
Квартира 3 спальни
Комо, Италия
4 Количество комнат 358 м²
€ 2,900,000
VB-11134. Панорамная квартира в КомоВ уникальном и фантастическом месте напротив историческо…

Параметры недвижимости в Комо, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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