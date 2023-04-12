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Купить замок в Италии

Тоскана
2
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
1
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
1
Греве-ин-Кьянти
1
Лацио
1
Пьемонт
1
Трентино - Альто-Адидже
1
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6 объектов найдено
Замокв Милан, Италия
Замок
Милан, Италия
38 000 м²
€ 200,000,000
 Сеть из Шести 4-х звездочных отелей по всей Италии. На продажу выставляются шесть 4-х…
Замок 13 ванныхв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Замок 13 ванных
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
13 ванных комнат 2 500 м²
Цена по запросу
Замок XII в, расположенный в горах, недалеко от озера Гарды. Единственный замок в районе гар…
Замокв Сиена, Италия
Замок
Сиена, Италия
1 140 м²
€ 2,500,000
Красивый замок находится в Сиене, Тоскана. Отличительной особенностью замка является, то, чт…
Замокв Roma Capitale, Италия
Замок
Roma Capitale, Италия
30 м²
€ 24,000,000
Роскошный замок, переделанный под отель, расположен всего в 15 км. от центра Рима, Лацио. О…
Замокв Асти, Италия
Замок
Асти, Италия
€ 2,900,000
Шикарный замок располагается в небольшом городе Ланга, Пьемонт. Это уникальное строение отно…
Замок 10 спаленв Греве-ин-Кьянти, Италия
Замок 10 спален
Греве-ин-Кьянти, Италия
1 400 м²
€ 18,000,000
Великолепный замок находится неподалеку от Кьянти, Тоскана. Замок расположен между Сиеной и …

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