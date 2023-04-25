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Жильё в Агридженто, Италия

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139 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат 100 м²
€ 39,000
Таунхаус в историческом центре города Чианчиана (AG) из четырех этажей площадью около 25 кв.…
Таунхаус 2 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат 60 м²
€ 54,000
CASA FRANCISCO & ndash; ВИА ПРОВЕНЗАНО / ЛАРГО САН ГАЕТАНО & NBSP; Классический сицил…
Дом 3 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Дом 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2 ванных комнат
€ 30,000
В продаже два соседних дома уже введены в связь. Целое состоит из первого этажа, первого и в…
Дом 6 спален в Bivona, Италия
Дом 6 спален
Bivona, Италия
2 ванных комнат
€ 1,290,000
Это престижное жилое здание, окруженное около 4000 квадратных метров зелени, состоящее из од…
Дом 3 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Дом 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2 ванных комнат
€ 165,000
Первый этаж с входом с Via Bellini состоит из двух парковочных гаражей, независимых друг от …
Квартира 3 комнаты в Cianciana, Италия
Квартира 3 комнаты
Cianciana, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м²
€ 69,000
ОБЛАСТЬ: Новая зона - АДРЕС: Via Toscanini & ndash; Cianciana (Ag) НОМЕРА: 5, плюс кухня + в…
Дом 3 спальни в Cianciana, Италия
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
€ 90,000
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ . ПРОДАЖА ИСТОРИЧЕСКИХ КАМЕНЬ ДОМА - Дом был недавно отреставрирован с…
Дом 1 спальня в Шакка, Италия
Дом 1 спальня
Шакка, Италия
1 ванных комнат
€ 55,000
Независимая террасная виллетта недалеко от пляжа Торре Макауда (AG). Состоит из спальни, кух…
Дом 2 спальни в Cianciana, Италия
Дом 2 спальни
Cianciana, Италия
1 ванных комнат 45 м²
€ 7,500
Трехэтажный таунхаус на Виа Тамбурелло ок. 15 м² на этаже на общей площади 45 м². Дом распол…
Таунхаус 2 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
1 ванных комнат 60 м²
€ 12,000
Трехэтажный таунхаус, расположенный на Виа Беллини, Алессандрия делла Рокка (AG), площадью о…
Дом 3 спальни в Cianciana, Италия
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
3 ванных комнат 162 м²
€ 69,000
Первый этаж площадью около 54 квадратных метров состоит из кухни, спальни и ванной комнаты с…
Дом 3 спальни в Villafranca Sicula, Италия
Дом 3 спальни
Villafranca Sicula, Италия
2 ванных комнат 180 м²
€ 69,000
Дом состоит из шести комнат на нижнем первом этаже, все изысканные, и двух комнат на верхнем…
Дом 2 спальни в Cianciana, Италия
Дом 2 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат 135 м²
€ 18,000
135 кв.м., кровати 3, ванны 2, этажи 3ОБЛАСТЬ: Городской центр АДРЕС: угол улицы Салита Конв…
Таунхаус 2 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат 107 м²
€ 17,000
ОБЛАСТЬ: Городской центр АДРЕС: d Via Arfeli - Cianciana (AG) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: независимый дом…
Вилла 3 спальни в Cianciana, Италия
Вилла 3 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат 180 м²
€ 107,000
Виллетта с 3 этажами ок. 60 кв.м на этаж на общую площадь ок. 180 кв.м., состоящий из: Нижни…
Квартира 3 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат 149 м²
€ 150,000
Апартаменты на втором и третьем этажах в историческом центре города Чианчиана в Салите Регин…
Квартира 2 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
1 ванных комнат 90 м²
€ 99,000
Квартира с панорамным видом на море недалеко от пляжа Торре Макауда (AG). Квартира занимает …
Квартира 2 спальни в Шакка, Италия
Квартира 2 спальни
Шакка, Италия
1 ванных комнат 75 м²
€ 74,000
Квартира с панорамным видом на море недалеко от пляжа Торре Макауда (AG). Квартира занимает …
Дом 3 спальни в Cianciana, Италия
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат 340 м²
€ 120,000
Панорамный таунхаус в историческом центре города Чианчиана в Салита Регина Елена, недалеко о…
Дом в Cianciana, Италия
Дом
Cianciana, Италия
40 м²
€ 69,000
Сельскохозяйственные угодья площадью около 22850 кв. М с наличием сельского здания из двух э…
Дом 2 спальни в Cianciana, Италия
Дом 2 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат 82 м²
€ 0
Дом около 82 кв.м. и земля около 1600 кв.м с панорамным видом возле Спортивной площадки. Цен…
Дом 1 спальня в Cianciana, Италия
Дом 1 спальня
Cianciana, Италия
1 ванных комнат 60 м²
€ 39,000
Дом около 60 кв.м для гражданского жилья, хорошо отремонтирован. С сельскохозяйственными уго…
Дом 3 спальни в Villafranca Sicula, Италия
Дом 3 спальни
Villafranca Sicula, Италия
2 ванных комнат
€ 39,000
& NBSP; Дом расположен в историческом центре города красивого исторического города Кальт…
Дом 3 спальни в Cianciana, Италия
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат 90 м²
€ 49,000
Дом двух этажей, который занимает общую площадь 90 кв.м. Дом находится в историческом центре…
Дом 3 спальни в Cianciana, Италия
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
€ 66,000
Два объекта недвижимости в отреставрированном старом каменном доме на Виа Амормино, в трех м…
Дом 2 спальни в Cianciana, Италия
Дом 2 спальни
Cianciana, Италия
1 ванных комнат
€ 60,000
Исторический угловой каменный дом отремонтирован в Салите Регина Елена, в минуте ходьбы от п…
Дом 2 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Дом 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2 ванных комнат
€ 15,000
Трехэтажный таунхаус на Виа Беллини & ndash; Алессандрия делла Рокка (AG). Дом занимает площ…
Квартира 2 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
1 ванных комнат 70 м²
€ 19,500
&NBSP; Квартира на & NBSP; второй этаж, внутри он состоит из гостиной, кухни, двух спален и …
Дом 3 спальни в Cianciana, Италия
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат 95 м²
€ 44,000
Дом состоит из кладовой на первом этаже около 15 кв. Жилая площадь около 35 кв.м. с кухней, …
Дом 3 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Дом 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2 ванных комнат 260 м²
€ 35,000
Дом из четырех этажей с 2 комнатами на этаже площадью около 65 кв.м на этаже. Первый этаж ис…

Параметры недвижимости в Агридженто, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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