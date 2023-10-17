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Realting.com
Жилая
Венгрия
Задунайский край
Жильё в Задунайский край, Венгрия
Хевиз
117
Татабанья
104
Balatonalmadi jaras
103
Veszpremi jaras
98
Балатонфюред
97
Эстергом
94
Papai jaras
93
Dunaujvarosi jaras
91
Сексард
86
Кестхей
80
Bicskei jaras
79
Шиклошский яраш
77
Веспрем
74
Tatai jaras
72
Martonvasari jaras
70
Paksi jaras
63
Koermendi jaras
59
Koszegi jaras
59
Sarvari jaras
59
Mori jaras
49
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10 562 объекта найдено
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Будапешт, Венгрия
5
3
123 м²
3/3
A fully renovated 2 in 1, high-class, elegant apartment is looking for a new owner in downto…
€349,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Орослань, Венгрия
1
1
36 м²
€37,275
Рекомендовать
Дом 7 комнат
Печварад, Венгрия
7
1
200 м²
€48,843
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Надькозар, Венгрия
5
1
113 м²
€243,960
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
63 м²
€122,109
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
1
68 м²
€129,821
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
62 м²
€127,250
Рекомендовать
Дом 1 комната
Alsopahok, Венгрия
1
32 м²
€22,879
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Альшоэрш, Венгрия
3
2
90 м²
€282,752
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Szigliget, Венгрия
3
1
80 м²
€213,369
Рекомендовать
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
7
2
160 м²
€218,253
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
65 м²
€140,875
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
74 м²
€123,265
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
50 м²
€102,571
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
76 м²
Convertible into 3 bedrooms or 2 apartments in a standing gallery apartment! The apartment …
€139,477
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3
1
148 м²
€168,200
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3
1
148 м²
€167,096
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
68 м²
€196,665
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2
1
27 м²
€68,574
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2
1
52 м²
€58,197
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
2
1
45 м²
€90,311
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
41 м²
€122,916
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3
1
92 м²
€155,003
Рекомендовать
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
7
1
201 м²
€194,077
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Szenyer, Венгрия
4
1
102 м²
€85,135
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3
1
65 м²
€126,538
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3
1
65 м²
€125,708
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
42 м²
€77,372
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
51 м²
€90,311
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5
2
260 м²
€771,134
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