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Жильё в Задунайский край, Венгрия

Хевиз
117
Татабанья
104
Balatonalmadi jaras
103
Veszpremi jaras
98
Балатонфюред
97
Эстергом
94
Papai jaras
93
Dunaujvarosi jaras
91
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10 562 объекта найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Этаж 3/3
A fully renovated 2 in 1, high-class, elegant apartment is looking for a new owner in downto…
€349,000
Квартира 1 комната в Орослань, Венгрия
Квартира 1 комната
Орослань, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€37,275
Дом 7 комнат в Печварад, Венгрия
Дом 7 комнат
Печварад, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
€48,843
Дом 5 комнат в Надькозар, Венгрия
Дом 5 комнат
Надькозар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
€243,960
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€122,109
Квартира 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€129,821
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€127,250
Дом 1 комната в Alsopahok, Венгрия
Дом 1 комната
Alsopahok, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 32 м²
€22,879
Дом 3 комнаты в Альшоэрш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Альшоэрш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€282,752
Дом 3 комнаты в Szigliget, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szigliget, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€213,369
Дом 7 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€218,253
Дом 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€140,875
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€123,265
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€102,571
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Convertible into 3 bedrooms or 2 apartments in a standing gallery apartment! The apartment …
€139,477
Квартира 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
€168,200
Квартира 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
€167,096
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€196,665
Дом 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
€68,574
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€58,197
Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€90,311
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€122,916
Квартира 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€155,003
Дом 7 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 201 м²
€194,077
Дом 4 комнаты в Szenyer, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szenyer, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€85,135
Дом 3 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€126,538
Дом 3 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€125,708
Дом 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€77,372
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€90,311
Дом 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
€771,134

Типы недвижимости в Задунайский край

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Параметры недвижимости в Задунайский край, Венгрия

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с видом на горы
недорогая
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