Купить недвижимость в Будапеште, Венгрия

Как выбрать недвижимость в Будапеште?

Венгрия удивительная страна с богатейшей историей. Расцвет страны и ее столицы Будапешта настал во времена Австро-Венгерской империи, но былое величие сохранилось в этом городе до сих пор. Дунай разделяет столицу на две части — на востоке расположена Пешта, на западных холмах — Обуда и Буда. Большинство квартир в центре находится в старых зданиях, но с хорошим ремонтом. Вокруг — зеленые места и настоящее раздолье для пеших и велосипедных прогулок.

Каждый из 23 районов города имеет свои особенности

Уйбуда интересен своей богатой инфраструктурой развлечений и международными школами. Сейчас тут проживает больше всего жителей Будапешта. Раньше этот микрорайон был для исключительно богатых и знаменитых. Семейные пары с детьми предпочитают апартаменты на холме Геллерт в уютных Шашад и Шашхедь.

Микрорайон Холмы Буды отличается прекрасной панорамой на исторический город. Правда, нужно свое авто — общественный транспорт тут не задействован. В тоже время это самый престижный район города. Будафок-Тетень славится винодельнями и развлечениями.

Определяемся со стоимостью покупки жилья

Безусловно, каждый выбирает район для своего комфорта и уюта, но стоимость — также немаловажный фактор. Цены на недвижимость в Будапеште зависят от престижности района и отдаления от центра.

В элитном районе цена дома начинается от €350 000. В верхней части Будапешта любят селиться актеры и художники. Апартаменты можно приобрести за €40 000-50 000.

В двух шагах от парламента и пешеходной улицы Ваци — от €2500 за «квадрат». Жилье порадует любителей высоких потолков, оригинальной лепнины и красивых двориков. Квартиры здесь покупают в основном для сдачи туристам.

«Венгерский Бродвей» — квартал, где находится множесто театров, академий и кабаре по цене от €1800. Тут сосредоточена большая часть посольств.

Кстати, все сделки по покупке проходят при обязательном участии адвокатов. Нужно отметить, что приобретение недвижимости в Венгрии является первым шагом для получения вида на жительство и гражданства Евросоюза.