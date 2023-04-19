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Купить недвижимость в Будапеште, Венгрия

2 026 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 175,090
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 317,855
Дом 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 67,342
Дом 4 комнатыв Будапешт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м²
€ 226,270
Дом 3 комнатыв Будапешт, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 84 м²
€ 156,234
Дом 1 комнатав Будапешт, Венгрия
Дом 1 комната
Будапешт, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м²
€ 69,766
Квартира 3 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 121,216
Квартира 4 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м²
€ 376,847
Квартира 3 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 304,386
Renovated, panoramic 85sqm apartment, living room with American kitchen + 2 bedrooms + windo…
Дом 5 комнатв Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 349,910
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 94,279
Квартира 1 комнатав Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 61,685
Квартира 1 комнатав Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²
€ 61,685
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 91,316
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 107,478
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 142,011
Квартира 3 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 140,072
Квартира 3 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 107,478
Квартира 3 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 117,616
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 113,135
Квартира 5 комнатв Будапешт, Венгрия
Квартира 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 99 м²
€ 347,216
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 112,865
Квартира 1 комнатав Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²
€ 104,515
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 157,581
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м²
€ 67,073
Дом 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 158,927
Квартира 3 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 111 м²
€ 282,568
Квартира 3 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 161,352
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 134,415
Квартира 6 комнатв Будапешт, Венгрия
Квартира 6 комнат
Будапешт, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 140 м²
€ 363,378

Параметры недвижимости в Будапеште, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Как выбрать недвижимость в Будапеште?

Венгрия удивительная страна с богатейшей историей. Расцвет страны и ее столицы Будапешта настал во времена Австро-Венгерской империи, но былое величие сохранилось в этом городе до сих пор. Дунай разделяет столицу на две части — на востоке расположена Пешта, на западных холмах — Обуда и Буда. Большинство квартир в центре находится в старых зданиях, но с хорошим ремонтом. Вокруг — зеленые места и настоящее раздолье для пеших и велосипедных прогулок.

Каждый из 23 районов города имеет свои особенности

Уйбуда интересен своей богатой инфраструктурой развлечений и международными школами. Сейчас тут проживает больше всего жителей Будапешта. Раньше этот микрорайон был для исключительно богатых и знаменитых. Семейные пары с детьми предпочитают апартаменты на холме Геллерт в уютных Шашад и Шашхедь.

Микрорайон Холмы Буды отличается прекрасной панорамой на исторический город. Правда, нужно свое авто — общественный транспорт тут не задействован. В тоже время это самый престижный район города. Будафок-Тетень славится винодельнями и развлечениями.

Определяемся со стоимостью покупки жилья

Безусловно, каждый выбирает район для своего комфорта и уюта, но стоимость — также немаловажный фактор. Цены на недвижимость в Будапеште зависят от престижности района и отдаления от центра.

В элитном районе цена дома начинается от €350 000. В верхней части Будапешта любят селиться актеры и художники. Апартаменты можно приобрести за €40 000-50 000.

В двух шагах от парламента и пешеходной улицы Ваци — от €2500 за «квадрат». Жилье порадует любителей высоких потолков, оригинальной лепнины и красивых двориков. Квартиры здесь покупают в основном для сдачи туристам.
«Венгерский Бродвей» — квартал, где находится множесто театров, академий и кабаре по цене от €1800. Тут сосредоточена большая часть посольств.

Кстати, все сделки по покупке проходят при обязательном участии адвокатов. Нужно отметить, что приобретение недвижимости в Венгрии является первым шагом для получения вида на жительство и гражданства Евросоюза.

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