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Квартиры в Будапеште, Венгрия

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68 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 6/7
Пентхаус рядом с площадью Бакатс - 76 м2 Квартира + 40 м2 Панорамная терраса + 2 парковочных…
$672,314
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Квартира 5 комнат в Будапешт, Венгрия
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Квартира 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/3
Расположенная в тихом конце улицы Мураньи, всего в нескольких минутах ходьбы от Варослигета,…
$293,514
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
Unique Rooftop Project in the Heart of Budapest – Jókai Street 10 New Apartments, Expecte…
$275,613
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Квартира 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/4
Исторический центр Будапешта.В пешей доступности находятся Парламент, Базилика, Опера, остро…
$871,455
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Квартира в Будапешт, Венгрия
Квартира
Будапешт, Венгрия
$274,383
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 69 м²
В престижном V районе Будапешта, в самом сердце Lipótváros, предлагается полностью отреставр…
$680,660
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Кондо 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Кондо 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 7
Прекрасная панорама на мосты Будапешта, реку и замок в здании с безопасностью и благополучие…
$561,681
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Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Число комнат 1
Площадь 35 м²
На продажу предлагается ухоженная квартира площадью около 35 м², расположенная в 7 районе Бу…
$196,483
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Fully Renovated, Move-in Ready 52 m² Brick Apartment in Excellent Location near Örs vezér te…
$252,645
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Пентхаус 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Пентхаус 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 4
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
В престижном историческом районе Palotanegyed (1081 Будапешт) предлагается к продаже эксклюз…
$692,450
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Пентхаус 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Пентхаус 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Этаж 9/9
Идеально расположенная на 9-м этаже резиденций, современный шедевр, эта квартира в пентхаусе…
$3,11 млн
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 2
Площадь 32 м²
На продажу предлагается полностью отремонтированная квартира площадью около 32 м², расположе…
$177,881
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Квартира в Будапешт, Венгрия
Квартира
Будапешт, Венгрия
В Будапештском районе VI на улице Йокай 10, где строятся 6 эксклюзивных новых квартир в рамк…
$318,968
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 3/6
5 район, исторический центр, около пешеходной ул. Ваци и набережной Дуная, в прекрасном исто…
$1,10 млн
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 3/5
7 район, исторический ценр, Erzsébet krt., красивое здание, квартира на 3 эт., лифт, после п…
$408,088
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Кондо 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Кондо 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 2
Хорошая планировка, идеальное расположение, современные вибрации. Мы предлагаем панорамную к…
$772,311
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Квартира 3 комнаты в Центральная Венгрия, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Центральная Венгрия, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Продаётся свободная, без обременений, полностью отремонтированная квартира в центре Будапешт…
$309,415
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Квартира 2 комнаты в Центральная Венгрия, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Центральная Венгрия, Венгрия
Число комнат 2
Площадь 69 м²
Продаётся светлая и тихая 2 комнатная квартира площадью 69 м² в ухоженном доме с лифтом, все…
$273,332
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Квартира в Будапешт, Венгрия
Квартира
Будапешт, Венгрия
$199,633
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Количество этажей 2
На продажу предлагается отремонтированная квартира площадью около 44 м², расположенная в поп…
$244,151
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 4/6
5 район, около пешеходной ул. Ваци и набережной Дуная, ул. Nyáry Pál, в историческом здании …
$664,600
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Квартира 6 комнат в Будапешт, Венгрия
Квартира 6 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 109 м²
В самом центре 1071 Будапешт (VII район – Эржебетварош) предлагается к продаже роскошная ква…
$717,888
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/4
Отремонтированная квартира близко от центра Будапешта Редкая возможность приобрести светл…
$293,514
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Квартира в Будапешт, Венгрия
Квартира
Будапешт, Венгрия
$180,263
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 107 м²
Просторно. Светло. Центрально. Эта стильная квартира в 8-м, историческом районе Будапешта Pa…
$425,055
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Квартира в Будапешт, Венгрия
Квартира
Будапешт, Венгрия
$272,787
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 2
Площадь 40 м²
В районе Буда (1021 Будапешт) предлагается полностью отремонтированная и уютная квартира пло…
$279,476
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
На продажу предлагается просторная квартира площадью около 77 м², расположенная в популярном…
$262,335
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
В 1080 Будапешт, на улице Орци, продаётся просторная квартира в собственности площадью 87 м²…
$275,862
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Квартира 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 4/6
5 район, исторический центр города, рядом с набережжной Дуная и Университетской площадью, в …
$1,02 млн
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Параметры недвижимости в Будапеште, Венгрия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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