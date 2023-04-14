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Купить пентхаус в Германии

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12 объектов найдено
Пентхаус 5 комнатв Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 5 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
5 Количество комнат 220 м²
€ 3,100,000
Стильный пентхаус в центральном районе города- Остенд с потрясающим видом на небоскребы Фран…
Пентхаус 4 комнатыв Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
4 Количество комнат 150 м² Количество этажей 6
€ 1,860,900
4-х комнатный пентхаус в новостройке, готовый к заселению. Эксклюзивный пентхаус площадь…
Пентхаус 3 спальнив Гамбург, Германия
Пентхаус 3 спальни
Гамбург, Германия
2 ванных комнат 280 м²
€ 3,850,000
Эксклюзивный пентхаус на впечатляющей вилле в отличном месте Эта эксклюзивная квартира в пе…
Пентхаус 3 спальнив Дармштадт, Германия
Пентхаус 3 спальни
Дармштадт, Германия
2 ванных комнат
€ 6,897,000
Пентхаус с видом на парк Живите и шагайте в самой эксклюзивной собственности во Франкфурт…
Пентхаус 3 спальнив Мюнхен, Германия
Пентхаус 3 спальни
Мюнхен, Германия
€ 3,500,000
Этот необычный пентхаус с захватывающим видом на Аммерзее расположен в эксклюзивном жилом ко…
Пентхаус 5 спаленв Мюнхен, Германия
Пентхаус 5 спален
Мюнхен, Германия
€ 4,870,000
Роскошный пентхаус над крышами Мюнхена Городская резиденция с повышенным комфортом прожив…
Пентхаус 2 спальнив Берлин, Германия
Пентхаус 2 спальни
Берлин, Германия
€ 949,949
Пентхаус уникален не только своим расположением, но и внешним видом объекта. Всего в несколь…
Пентхаус 3 спальнив Берлин, Германия
Пентхаус 3 спальни
Берлин, Германия
€ 5,580,000
Благородный пентхаус для особого качества жизни в лучшем месте: Kronprinzengär Пентхау…
Пентхаусв Берлин, Германия
Пентхаус
Берлин, Германия
711 м²
€ 3,900,000
Великолепный пентхаус расположен в прекрасном доме в популярном районе Берлин-Грюневальд. В …
Пентхаус 3 спальнив Берлин, Германия
Пентхаус 3 спальни
Берлин, Германия
340 м²
€ 4,595,000
Современный пентхаус с потолками около 3,50 м в высоту был оформлен по самым высоким стандар…
Пентхаус 2 спальнив Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 2 спальни
Франкфурт-на-Майне, Германия
253 м²
€ 1,980,000
Этот прекрасный современный пентхаус находится во Франкфурте-на-Майне, в пешей доступности …
Пентхаус 2 спальнив Берлин, Германия
Пентхаус 2 спальни
Берлин, Германия
170 м²
€ 2,100,000
Роскошный пентхаус расположен в одном из самых востребованных районов Берлина, Шарлоттенбург…

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