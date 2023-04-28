Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Гамбург
  4. Дома

Дома в Гамбург, Германия

2 объекта найдено
Дом в Гамбург, Германия
Дом
Гамбург, Германия
€ 2,245,000
Очаровательный домик расположен в районе Отмаршен в пригороде Гамбурга, одном из самых попул…
Вилла 6 спален в Гамбург, Германия
Вилла 6 спален
Гамбург, Германия
210 м²
€ 835,000
Очаровательный домик расположен на северо-востоке Гамбурга в районе Вольдорф-Ольштедт, округ…

Параметры недвижимости в Гамбург, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти