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Купить квартиру в Гамбург, Германия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Гамбург, Германия
Квартира 2 спальни
Гамбург, Германия
183 м²
€ 2,250,000
Стильная квартира расположена в современном доме в районе Хольцхафен в Гамбурге, между Фишма…

Параметры недвижимости в Гамбург, Германия

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