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Кондо в Франкфурт-на-Майне, Германия

Кондо В архив
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2 объекта найдено
Кондо 3 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Кондо 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Количество этажей 5
€ 645,000
Кондо 2 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Кондо 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 6
€ 495,000

Параметры недвижимости в Франкфурт-на-Майне, Германия

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