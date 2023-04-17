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Купить замок с бассейном в Tours, Франция

Тур
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1 объект найдено
Замок 10 спаленв Tours, Франция
Замок 10 спален
Tours, Франция
1 080 м²
€ 2,310,000
Роскошный замок расположен в 40 км от города Тур, центра виноделия долины Луары, Франция. Э…

Параметры недвижимости в Tours, Франция

у моря
с видом на озеро
недорогая
элитное
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