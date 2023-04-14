Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Метрополия Франции
  4. Виллы

Купить вилла в Иль-де-Франс, Франция

Париж
2
Нантер (округ)
1
Вилла В архив
Очистить
9 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Париж, Франция
Вилла 4 спальни
Париж, Франция
125 м²
€ 1,780,000
Продается дом площадью 125 квадратных метров с террасой площадью 10 квадратных метров. Рядом…
Вилла 7 спаленв Париж, Франция
Вилла 7 спален
Париж, Франция
450 м²
€ 2,310,000
Рядом с Провен, примерно в 1 час 15 минут от Парижа, великолепная недвижимость, полностью от…
Вилла 5 спаленв Нёйи-сюр-Сен, Франция
Вилла 5 спален
Нёйи-сюр-Сен, Франция
1 ванных комнат 349 м²
€ 5,650,000
Всего в нескольких метрах от потрясающих садов Буа-де-Булонь и от приятного Jardin d'Acclima…
Виллав Париж, Франция
Вилла
Париж, Франция
850 м²
€ 5,500,000
Франция г.Париж Великолепная вилла с пляжем Уникаль…
Виллав Париж, Франция
Вилла
Париж, Франция
640 м²
€ 2,850,000
&nbsp;Франция г.Париж Шикарная вилла рядом с Версалем Редкое …
Виллав Париж, Франция
Вилла
Париж, Франция
1 600 м²
€ 9,800,000
Франция г.Париж Вилла-дворец рядом с Версалем У…
Виллав Париж, Франция
Вилла
Париж, Франция
1 100 м²
€ 40,000,000
Франция г.Париж &nbsp; Вилла в дворцовом стиле &nbsp; Уникальн…
Виллав Париж, Франция
Вилла
Париж, Франция
500 м²
€ 4,200,000
Франция г.Париж &nbsp; Вилла в элитной резиденции &nbsp; Очень…
Вилла 20 спаленв Париж, Франция
Вилла 20 спален
Париж, Франция
800 м²
€ 18,000,000
Роскошный замок с богатой историей находится в 50 км к юго-востоку от Парижа, Франция. Замок…

Параметры недвижимости в Иль-де-Франс, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти