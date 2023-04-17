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Купить недвижимость в Верхняя Гаронна, Франция

Сен-Годенс
8
Bagneres-de-Luchon
6
Тулуза
6
Balma
5
18 объектов найдено
Дом 3 спальнив Bagneres-de-Luchon, Франция
Дом 3 спальни
Bagneres-de-Luchon, Франция
5 Количество комнат 200 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Bagneres-de-Luchon, Франция
Квартира 2 спальни
Bagneres-de-Luchon, Франция
3 Количество комнат 70 м²
Цена по запросу
Квартира стандинг, состоящая из большой гостиной с камином, 2 спален, кухни, ванной, туалета…
Виллав Тулуза, Франция
Вилла
Тулуза, Франция
3 100 м²
€ 1,490,000
Рядом с домом: этот роскошный замок XVI века расположен между Тулузой и Альби, в окружении з…
Квартира 2 комнатыв Saint-Mamet, Франция
Квартира 2 комнаты
Saint-Mamet, Франция
2 Количество комнат 31 м²
Цена по запросу
Рядом с Баньер-де-Люшон в красивой, ухоженной резиденции, очаровательная квартира 31 м² с од…
Квартира 3 комнатыв Balma, Франция
Квартира 3 комнаты
Balma, Франция
3 Количество комнат 89 м²
€ 340,000
Domaine Val Rose Domaine Val Rose à Montrabé, proche de Toulouse, propose des appartements a…
Квартира 3 комнатыв Balma, Франция
Квартира 3 комнаты
Balma, Франция
3 Количество комнат 89 м²
€ 340,000
Domaine Val Rose Domaine Val Rose à Montrabé, proche de Toulouse, propose des appartements a…
Квартира 2 комнатыв Balma, Франция
Квартира 2 комнаты
Balma, Франция
2 Количество комнат 59 м²
€ 245,000
Domaine Val Rose Domaine Val Rose à Montrabé, proche de Toulouse, propose des appartements a…
Квартира 3 комнатыв Balma, Франция
Квартира 3 комнаты
Balma, Франция
3 Количество комнат 84 м²
€ 316,000
Domaine Val Rose Domaine Val Rose à Montrabé, proche de Toulouse, propose des appartements a…
Квартира 3 комнатыв Balma, Франция
Квартира 3 комнаты
Balma, Франция
3 Количество комнат 80 м²
€ 305,000
Domaine Val Rose Domaine Val Rose à Montrabé, proche de Toulouse, propose des appartements a…
Дом 15 комнатв Bagneres-de-Luchon, Франция
Дом 15 комнат
Bagneres-de-Luchon, Франция
15 Количество комнат 580 м²
Цена по запросу
Дом 3 спальнив Bagneres-de-Luchon, Франция
Дом 3 спальни
Bagneres-de-Luchon, Франция
5 Количество комнат 85 м²
Цена по запросу
Дом 7 спаленв Bagneres-de-Luchon, Франция
Дом 7 спален
Bagneres-de-Luchon, Франция
11 Количество комнат 330 м²
Цена по запросу
В самом центре курортного города Баньер-де-Люшон, недалеко от всех удобств, красивый дом пл…
Квартира 2 комнатыв Saint-Mamet, Франция
Квартира 2 комнаты
Saint-Mamet, Франция
2 Количество комнат 3 128 м²
Цена по запросу
Квартирав Bagneres-de-Luchon, Франция
Квартира
Bagneres-de-Luchon, Франция
21 м²
Цена по запросу
В престижном квартале парка Казино курортного города Баньер де Люшон, студия с террасой обще…
Замок 8 спаленв Тулуза, Франция
Замок 8 спален
Тулуза, Франция
14 Количество комнат 880 м²
Цена по запросу
В 50 минутах к юго-западу от Тулузы этот роскошный частный замок, 880 м, начала 19-го века, …
Шале 2 спальнив Тулуза, Франция
Шале 2 спальни
Тулуза, Франция
1 400 м²
€ 2,800,000
Старинное шато расположено недалеко от Тулузы, Франция. Шато площадью 1400 кв.м состоит из о…
Замок 8 спаленв Тулуза, Франция
Замок 8 спален
Тулуза, Франция
1 200 м²
€ 2,950,000
Шикарное шато расположено в Тулузе, Франция. Исключительная резиденция XIX века расположена …
Дом 7 спаленв Тулуза, Франция
Дом 7 спален
Тулуза, Франция
340 м²
€ 880,000
Великолепное старинное шато в 30 минутах езды от Тулузы. Резиденция занимает площадь равную …

Параметры недвижимости в Верхняя Гаронна, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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