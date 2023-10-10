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Жильё с видом на море в Уусимаа, Финляндия

Helsinki sub-region
140
Хельсинки
56
Вантаа
30
Porvoon seutukunta
18
Порвоо
14
Эспоо
9
Loviisan seutukunta
7
Хювинкяа
6
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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, в центре города в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, в центре города
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 2/3
An unique, rarely available, fully renovated lake side apartment has everything: an amazing …
€304,000
Дуплекс 2 спальни с видом на море, с парковка, с Онлайн-показ в Порвоо, Финляндия
Дуплекс 2 спальни с видом на море, с парковка, с Онлайн-показ
Порвоо, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Полуэтажные дома Новый проект, разработанный в скандинавском стиле, предназначенный для и…
€336,600

Типы недвижимости в Уусимаа

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Уусимаа, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
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