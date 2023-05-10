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  5. Дома

Дома в Уусимаа, Финляндия

Helsinki sub-region
25
Porvoon seutukunta
19
Порвоо
14
Loviisan seutukunta
5
Вантаа
5
Сипоо
3
Туусула
3
Хельсинки
3
49 объектов найдено
Дом 3 спальни в Maeaerlahti, Финляндия
Дом 3 спальни
Maeaerlahti, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
€ 165,000
Дом 4 спальни в Kaskela, Финляндия
Дом 4 спальни
Kaskela, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 1/1
€ 598,000
Дом 3 спальни в Порвоо, Финляндия
Дом 3 спальни
Порвоо, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
Этаж 1/2
€ 549,000
Коттедж 1 спальня в Туусула, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Туусула, Финляндия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
€ 250,000
Дом 3 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
€ 185,000
Дом 4 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 4 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
€ 548,000
Коттедж 2 спальни в Сипоо, Финляндия
Коттедж 2 спальни
Сипоо, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/2
€ 118,000
Дом 3 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
€ 285,000
Дом 3 спальни в Spjutsund, Финляндия
Дом 3 спальни
Spjutsund, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
€ 235,000
Дом 3 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 2/2
€ 288,000
Дом 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
€ 309,000
Дом 2 спальни в Kallbaeck, Финляндия
Дом 2 спальни
Kallbaeck, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
€ 229,000
Дом 1 спальня в Hyoekaennummi, Финляндия
Дом 1 спальня
Hyoekaennummi, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
€ 229,000
Коттедж 1 спальня в Порвоо, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Порвоо, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
€ 175,000
Таунхаус в Routio, Финляндия
Таунхаус
Routio, Финляндия
Цена по запросу
Дом 1 спальня в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
€ 169,000
Дом 4 спальни в Туусула, Финляндия
Дом 4 спальни
Туусула, Финляндия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 1/2
€ 445,000
Дом 2 спальни в Sepaenkylae, Финляндия
Дом 2 спальни
Sepaenkylae, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/2
€ 279,000
Дом 4 спальни в Lepsaemae, Финляндия
Дом 4 спальни
Lepsaemae, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 1/2
€ 429,000
Дом 5 спален в Kerkkoo, Финляндия
Дом 5 спален
Kerkkoo, Финляндия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/3
€ 255,000
Дом 3 спальни в Halujaervi, Финляндия
Дом 3 спальни
Halujaervi, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 1/1
€ 440,000
Дом 5 спален в Hamari, Финляндия
Дом 5 спален
Hamari, Финляндия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Этаж 1/2
€ 618,000
Дом 4 спальни в Hamari, Финляндия
Дом 4 спальни
Hamari, Финляндия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 1/1
€ 370,000
Дом 4 спальни в Kaarenkylae, Финляндия
Дом 4 спальни
Kaarenkylae, Финляндия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Этаж 1/1
€ 298,000
Дом 3 спальни в Порвоо, Финляндия
Дом 3 спальни
Порвоо, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/2
€ 225,000
Дом 5 спален в Порвоо, Финляндия
Дом 5 спален
Порвоо, Финляндия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Этаж 1/3
€ 348,000
Дом 3 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 2/2
€ 599,500
Дом 4 спальни в Box, Финляндия
Дом 4 спальни
Box, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/2
€ 259,000
Дом 3 спальни в Hamari, Финляндия
Дом 3 спальни
Hamari, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/2
€ 115,000
Дом 1 спальня в Tiilaeae, Финляндия
Дом 1 спальня
Tiilaeae, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
€ 89,000

Параметры недвижимости в Уусимаа, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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