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Финляндия
Материковая Финляндия
Агентство регионального управления Южной Финляндии
Дома
Дома в Уусимаа, Финляндия
Helsinki sub-region
25
Porvoon seutukunta
19
Порвоо
14
Loviisan seutukunta
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49 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Maeaerlahti, Финляндия
4
1
117 м²
1/1
€ 165,000
Дом 4 спальни
Kaskela, Финляндия
5
1
124 м²
1/1
€ 598,000
Дом 3 спальни
Порвоо, Финляндия
4
1
139 м²
1/2
€ 549,000
Коттедж 1 спальня
Туусула, Финляндия
1
1
63 м²
1/1
€ 250,000
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4
1
80 м²
1/2
€ 185,000
Дом 4 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
5
2
120 м²
1/2
€ 548,000
Коттедж 2 спальни
Сипоо, Финляндия
3
1
32 м²
2/2
€ 118,000
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4
2
92 м²
1/1
€ 285,000
Дом 3 спальни
Spjutsund, Финляндия
5
1
120 м²
2/2
€ 235,000
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4
2
82 м²
2/2
€ 288,000
Дом 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3
1
82 м²
1/1
€ 309,000
Дом 2 спальни
Kallbaeck, Финляндия
3
1
83 м²
1/1
€ 229,000
Дом 1 спальня
Hyoekaennummi, Финляндия
3
1
75 м²
1/1
€ 229,000
Коттедж 1 спальня
Порвоо, Финляндия
2
1
40 м²
1/1
€ 175,000
Таунхаус
Routio, Финляндия
Цена по запросу
Дом 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2
1
56 м²
1/1
€ 169,000
Дом 4 спальни
Туусула, Финляндия
6
3
159 м²
1/2
€ 445,000
Дом 2 спальни
Sepaenkylae, Финляндия
4
2
175 м²
1/2
€ 279,000
Дом 4 спальни
Lepsaemae, Финляндия
5
2
142 м²
1/2
€ 429,000
Дом 5 спален
Kerkkoo, Финляндия
6
1
100 м²
3/3
€ 255,000
Дом 3 спальни
Halujaervi, Финляндия
5
2
153 м²
1/1
€ 440,000
Дом 5 спален
Hamari, Финляндия
6
2
235 м²
1/2
€ 618,000
Дом 4 спальни
Hamari, Финляндия
6
2
146 м²
1/1
€ 370,000
Дом 4 спальни
Kaarenkylae, Финляндия
6
1
165 м²
1/1
€ 298,000
Дом 3 спальни
Порвоо, Финляндия
4
1
86 м²
1/2
€ 225,000
Дом 5 спален
Порвоо, Финляндия
8
1
260 м²
1/3
€ 348,000
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
5
2
131 м²
2/2
€ 599,500
Дом 4 спальни
Box, Финляндия
5
1
98 м²
1/2
€ 259,000
Дом 3 спальни
Hamari, Финляндия
5
1
115 м²
1/2
€ 115,000
Дом 1 спальня
Tiilaeae, Финляндия
2
1
50 м²
1/1
€ 89,000
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Параметры недвижимости в Уусимаа, Финляндия
с видом на море
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