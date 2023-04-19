Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Материковая Финляндия
  4. Агентство регионального управления Южной Финляндии
  5. Helsinki sub-region
  6. Мянтсяля

Купить недвижимость в Мянтсяля, Финляндия

3 объекта найдено
Дом 1 спальняв Hyoekaennummi, Финляндия
Дом 1 спальня
Hyoekaennummi, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 1/1 Этаж
€ 229,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Hyoekaennummi, Финляндия
Дом 3 спальни
Hyoekaennummi, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м² 1/2 Этаж
€ 495,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комнатав Мянтсяля, Финляндия
Квартира 1 комната
Мянтсяля, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 26 м² 4/8 Этаж
€ 104,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Realting.com
Перейти