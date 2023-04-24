Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Материковая Финляндия
  4. Агентство регионального управления Южной Финляндии
  5. Helsinki sub-region

Жильё в Вантаа, Финляндия

29 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 2/7 Этаж
€ 162,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 комната
Helsinki sub-region, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 22 м² 2/3 Этаж
€ 165,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 1/1 Этаж
€ 359,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/2 Этаж
€ 185,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² 2/2 Этаж
€ 329,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м² 1/1 Этаж
€ 235,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 4/4 Этаж
€ 210,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 комната
Helsinki sub-region, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м² 2/5 Этаж
€ 149,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 92 м² 1/1 Этаж
€ 285,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 1/1 Этаж
€ 309,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 2/3 Этаж
€ 125,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 6/6 Этаж
€ 196,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальня в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 1/1 Этаж
€ 169,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 6/8 Этаж
€ 249,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/2 Этаж
€ 369,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 1/2 Этаж
€ 219,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 2/3 Этаж
€ 188,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 1/1 Этаж
€ 499,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 1/2 Этаж
€ 443,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 1/2 Этаж
€ 110,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 2/3 Этаж
€ 126,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 1/2 Этаж
€ 455,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м² 1/1 Этаж
€ 474,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 1/1 Этаж
€ 189,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 1/2 Этаж
€ 354,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 1/4 Этаж
€ 249,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 1/2 Этаж
€ 452,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 1/2 Этаж
€ 439,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 3/3 Этаж
€ 89,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Вантаа, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти