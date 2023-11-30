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Жильё в Сиунтио, Финляндия

дома
5
5 объектов найдено
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сиунтио, Финляндия
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сиунтио, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
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€568,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сиунтио, Финляндия
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сиунтио, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€531,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сиунтио, Финляндия
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сиунтио, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€531,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сиунтио, Финляндия
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сиунтио, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€530,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сиунтио, Финляндия
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сиунтио, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€525,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Realting.com
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