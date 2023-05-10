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Квартиры в Уусимаа, Финляндия

Helsinki sub-region
85
Вантаа
36
Хельсинки
25
Porvoon seutukunta
15
Порвоо
15
Ярвенпяа
7
Эспоо
6
Raseborg Sub-Region
5
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108 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Herrala, Финляндия
Квартира 1 спальня
Herrala, Финляндия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/3
€ 72,500
Квартира 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/2
€ 228,000
Квартира 1 спальня в Kaskela, Финляндия
Квартира 1 спальня
Kaskela, Финляндия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/6
€ 59,000
Квартира 4 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 4 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 4/4
€ 689,000
Квартира 2 спальни в Ярвенпяа, Финляндия
Квартира 2 спальни
Ярвенпяа, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/2
€ 198,000
Квартира 1 спальня в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/3
€ 284,000
Квартира 3 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 3/5
€ 415,000
Квартира 1 спальня в Kaskela, Финляндия
Квартира 1 спальня
Kaskela, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/5
€ 164,000
Квартира 1 спальня в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4/6
€ 369,000
Квартира 2 спальни в Порвоо, Финляндия
Квартира 2 спальни
Порвоо, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 6/7
€ 159,000
Квартира 1 спальня в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/4
€ 209,000
Квартира 2 спальни в Керава, Финляндия
Квартира 2 спальни
Керава, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
€ 159,000
Квартира в Фискарс, Финляндия
Квартира
Фискарс, Финляндия
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Ярвенпяа, Финляндия
Квартира 2 спальни
Ярвенпяа, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/3
€ 163,000
Квартира 1 спальня в Ловийса, Финляндия
Квартира 1 спальня
Ловийса, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 1/2
€ 155,000
Квартира 1 комната в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 комната
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 7/7
€ 128,000
Квартира 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Этаж 1/6
€ 350,000
Квартира 3 спальни в Voutila, Финляндия
Квартира 3 спальни
Voutila, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/2
€ 219,500
Квартира 3 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 2/3
€ 289,000
Квартира 1 спальня в Ярвенпяа, Финляндия
Квартира 1 спальня
Ярвенпяа, Финляндия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/7
€ 99,000
Квартира 3 спальни в Tuupakka, Финляндия
Квартира 3 спальни
Tuupakka, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
€ 398,000
Квартира 1 спальня в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/7
€ 162,000
Квартира 1 комната в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 комната
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 2/3
€ 165,000
Квартира 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
€ 359,000
Квартира 1 спальня в Туусула, Финляндия
Квартира 1 спальня
Туусула, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/3
€ 119,000
Квартира 3 спальни в Hamari, Финляндия
Квартира 3 спальни
Hamari, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 1/2
€ 269,000
Квартира 3 спальни в Imppalanmaeki, Финляндия
Квартира 3 спальни
Imppalanmaeki, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 5/6
€ 159,000
Квартира 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 3/13
€ 349,000
Квартира в Vaesterby, Финляндия
Квартира
Vaesterby, Финляндия
Цена по запросу
Квартира 1 комната в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 комната
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/3
€ 149,000

Параметры недвижимости в Уусимаа, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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