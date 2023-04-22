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Жильё в Ярвенпяа, Финляндия

6 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Ярвенпяа, Финляндия
Квартира 1 спальня
Ярвенпяа, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 5/7 Этаж
€ 99,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната в Ярвенпяа, Финляндия
Квартира 1 комната
Ярвенпяа, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 4/7 Этаж
€ 69,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Ярвенпяа, Финляндия
Квартира 1 спальня
Ярвенпяа, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 3/4 Этаж
€ 129,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Ярвенпяа, Финляндия
Квартира 1 спальня
Ярвенпяа, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 1/1 Этаж
€ 230,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Ярвенпяа, Финляндия
Квартира 1 спальня
Ярвенпяа, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 3/3 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Ярвенпяа, Финляндия
Квартира 1 спальня
Ярвенпяа, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 6/6 Этаж
€ 49,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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