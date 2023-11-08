Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Финляндия
  4. Лапинъярви

Жильё в Лапинъярви, Финляндия

1 объект найдено
Дом 3 спальни без ремонта, с высокоскоростным доступом к интернету в Лапинъярви, Финляндия
Дом 3 спальни без ремонта, с высокоскоростным доступом к интернету
Лапинъярви, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 166 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€139,000
Realting.com
Перейти