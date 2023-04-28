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Жильё в Нурмиярви, Финляндия

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Нурмиярви, Финляндия
Квартира 1 спальня
Нурмиярви, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 2/3 Этаж
€ 106,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Нурмиярви, Финляндия
Квартира 3 спальни
Нурмиярви, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 1/2 Этаж
€ 229,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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