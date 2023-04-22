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Дома в Санкт-Пёльтен, Австрия

Gemeinde Mauerbach
6
Gemeinde Wilhelmsburg
1
8 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1 022 м²
€ 550,000
An exclusive semi-detached house is for sale in a very unusual location! Living and living …
Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1 022 м²
€ 699,000
An exclusive semi-detached house is sold in a very unusual location! Living and living righ…
Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1 022 м²
€ 549,000
An exclusive semi-detached house is for sale in a very unusual location! Living and living …
Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1 022 м²
€ 700,000
An exclusive semi-detached house is sold in a very unusual location! Living and living righ…
Дом в Gemeinde Wilhelmsburg, Австрия
Дом
Gemeinde Wilhelmsburg, Австрия
594 м²
€ 285,000
Собственность использовалась как загородная гостиница и жилое здание до 2001 года. Встроенны…
Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1 022 м²
€ 699,000
Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1 022 м²
€ 549,000
Вилла 10 комнат в Inzersdorf ob der Traisen, Австрия
Вилла 10 комнат
Inzersdorf ob der Traisen, Австрия
10 Количество комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 620,000
На продажу выставлен земельный участок площадью около 1385 м2 с домом около 300 м2. На участ…

Параметры недвижимости в Санкт-Пёльтен, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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