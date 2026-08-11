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Жилье в Санкт-Пёльтене, Австрия

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1 объект найдено
Дом 5 комнат в Pressbaum, Австрия
Дом 5 комнат
Pressbaum, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 502 м²
Большой кирпичный дом с полностью развитой крышей тазобедренного сустава выставлен на продаж…
$806,778
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Параметры недвижимости в Санкт-Пёльтене, Австрия

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