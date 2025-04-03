Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Купить квартиру в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Квартира 1 спальня
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Квартира с 1 спальней и террасой 16м2 в новом комплексе в районе залива Seixal.Этот комплекс…
$354,726
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия

с садом
с террасой
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти