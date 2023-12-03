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Жильё в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия

3 объекта найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Великолепный дом с 3 спальнями, бассейном и гаражом на две машины, расположенный в закрытом …
€400,000
в месяц
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Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 129 м², с террасой 65 м², общей площадью балк…
€483,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 1
3 Bedroom Apartment - For sale - Seixal, Portugal 3 bedroom apartment in private and excl…
€645,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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