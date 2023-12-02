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Купить квартиру в Santo Antonio, Португалия

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38 объектов найдено
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
Количество спален 4
Площадь 256 м²
Большая квартира 4 спальни площадью 256 м2, полностью отремонтированная, расположена на пред…
€650,000
в месяц
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Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 51.1m² Aura - это новый частный кондоминиум, который б…
€588,000
в месяц
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Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 53.11m² Aura - это новый частный кондоминиум, который …
€565,000
в месяц
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Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 103 м²
Aura - это новый частный кондоминиум, который будет построен на центральном проспекте Лиссаб…
€1,51 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 105m² Aura - это новый частный кондоминиум, который б…
€1,17 млн
в месяц
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Квартира 4 спальни с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 4 спальни с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 4
Площадь 232 м²
Апартаменты с четырьмя спальнями площадью 232m² и террасой с балконом 56m² Salitre 183 - это…
€3,15 млн
в месяц
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Квартира 4 спальни с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 4 спальни с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Апартаменты с четырьмя спальнями площадью 220m² и балконом 23m² Salitre 183 - это новый комп…
€2,98 млн
в месяц
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Квартира 4 спальни с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 4 спальни с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Апартаменты с четырьмя спальнями площадью 220m² и балконом 23m² Salitre 183 - это новый комп…
€2,78 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни в Santo Antonio, Португалия
Квартира 2 спальни
Santo Antonio, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 4
€650,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с бассейном в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня с бассейном
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 169 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 169,40m² и верандой 34m² Conde de Lima - это новый…
€1,10 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни с бассейном в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с бассейном
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 133m² и верандой 11m² Conde de Lima - это новый ча…
€1,25 млн
в месяц
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Квартира 4 спальни с бассейном в Лиссабон, Португалия
Квартира 4 спальни с бассейном
Лиссабон, Португалия
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Apartamento T4 com 240m², com uma área de varandas de 80m² e 2 lugares de estacionamento num…
€2,10 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни с бассейном в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с бассейном
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 144 м² и 2 парковочными местами в новом частном кондоминиуме…
€1,000,000
в месяц
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Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 75 м²
Апартаменты с двумя спальнями Т2 площадью 75m² и верандой 1,7m² Passadiço 11 - это новый жил…
€535,000
в месяц
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Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Апартаменты с двумя спальнями Т2 площадью 82m² и верандой 1,7m² Passadiço 11 - это новый жил…
€660,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 126 м²
Апартаменты с двумя спальнями Т2 площадью 125,5m², верандой 16,9m² Между известной смотровой…
€875,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 152 м²
LIBERDADE 49 - это новый комплекс в центре Лиссабона, на знаменитой Авенида да Либердаде (Av…
€1,46 млн
в месяц
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Квартира 1 спальня с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 50,50m² и террасой 53m² Glória Studios - это новый про…
€615,000
в месяц
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Квартира 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 147m² и верандой 10m² ByLiberdade - это уникальная…
€1,15 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Апартаменты с одной спальней Т1 площадью 147m² и верандой 10.20m² ByLiberdade - это уникальн…
€1,18 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 137 кв. м, с балконом 10 кв. м на Авенида да Либердаде, Лисс…
€1,25 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 179 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 179m² и садом 107m² Vale do Pereiro, один из самых…
€1,35 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Апартаменты с двумя спальням Т2 площадью 101m² и садом 88m² Vale do Pereiro, один из самых я…
€810,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 170m² и садом 23m² Vale do Pereiro, один из самых …
€1,20 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 144m² и верандой 16m² Vale do Pereiro, один из сам…
€1,10 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 144m² и верандой 16m² Vale do Pereiro, один из сам…
€1,07 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 144m² и верандой 14m² Vale do Pereiro, один из сам…
€1,05 млн
в месяц
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Квартира 1 спальня с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 100 м²
Апартаменты с одной спальней Т1 площадью 99,9m² и садом 17,5m² Между известной смотровой пло…
€520,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 104 м²
Апартаменты Дуплекс с одной спальней Т1 площадью 103,7m², верандой 9,8m² и садом 32m² Между …
€585,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Апартаменты с двумя спальнями Т2 площадью 146,7m², верандой 7,m² и садом 32,6m² Между извест…
€730,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Santo Antonio, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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