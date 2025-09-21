Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Santarém
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Santarem, Португалия

Ferreira do Zezere
3
3 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Ferreira do Zezere, Португалия
Дом 2 комнаты
Ferreira do Zezere, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Старый дом на продажу. Площадь дома составляет 100 м2. Расположен на участке 1000 м2. Цена с…
$92,107
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 6 комнат в Ferreira do Zezere, Португалия
Коттедж 6 комнат
Ferreira do Zezere, Португалия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Этаж 2/2
Интересное инвестиционное предложение поступило в продажу. Три позиции 1. Участок, площадь 5…
$337,524
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Ferreira do Zezere, Португалия
Дом 5 комнат
Ferreira do Zezere, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/2
Продается дом для ремонта с подсобными помещениями. Площадь дома 180,0 м2. Расположен на уча…
$117,217
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Santarem, Португалия

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти