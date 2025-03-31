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Пентхаусы с бассейном в Santa Maria Maior, Португалия

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1 объект найдено
Пентхаус с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Maria Maior, Португалия
Пентхаус с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 4
Площадь 238 м²
Двухуровневая квартира с 4 спальнями и 3 ванными,  с огромной открытой террасой и собственны…
$5,52 млн
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Параметры недвижимости в Santa Maria Maior, Португалия

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с террасой
с видом на море
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