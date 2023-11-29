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Пентхаусы в Santa Maria Maior, Португалия

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1 объект найдено
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Maria Maior, Португалия
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 4
Площадь 238 м²
Двухуровневая квартира с 4 спальнями и 3 ванными,  с огромной открытой террасой и собственны…
€5,10 млн
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Параметры недвижимости в Santa Maria Maior, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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