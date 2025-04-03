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Купить квартиру в Oliveira do Douro, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Oliveira do Douro, Португалия
Квартира 2 спальни
Oliveira do Douro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Квартира с 2 спальнями, расположенная в частном кондоминиуме с кортом для игры в падл-теннис…
$279,589
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