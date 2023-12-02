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Жильё в Oliveira do Douro, Португалия

1 объект найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Oliveira do Douro, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Oliveira do Douro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Квартира с 2 спальнями, расположенная в частном кондоминиуме с кортом для игры в падл-теннис…
€259,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Oliveira do Douro, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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