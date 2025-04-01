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Купить квартиру в Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Квартира в новостройке. Частный закрытый поселок, в стадии строительства (дата завершения: к…
$632,833
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Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 178 м²
Квартира 178m2 расположена в районе Alto de Algés. Новый кондоминиум, сдан в феврале 2019 го…
$832,960
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Параметры недвижимости в Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с видом на озеро
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