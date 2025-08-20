Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Mafra, Португалия

3 объекта найдено
Дом 5 комнат в Mafra, Португалия
Дом 5 комнат
Mafra, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 2/2
Дом расположен в городе Мафра. Мафра является административной столицей одноименного муницип…
$932,673
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла в Mafra, Португалия
Вилла
Mafra, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 179 м²
Эта уютная вилла, расположенная в Карвоэйре, Мафра, предлагает вам сельское спокойствие с уд…
$927,205
Вилла в Mafra, Португалия
Вилла
Mafra, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Новая вилла в отличном состоянии, состоящая из 3 этажей: 1 этаж включает в себя 1 сьют с гар…
$639,051
