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Купить квартиру в Lumiar, Португалия

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Lumiar, Португалия
Квартира 2 спальни
Lumiar, Португалия
Количество спален 2
Площадь 158 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 76 кв.м., садом 82 кв.м. и 1 парковочным местом, расположена…
$486,795
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Квартира 1 спальня в Lumiar, Португалия
Квартира 1 спальня
Lumiar, Португалия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Квартира с 1 спальней площадью 55 кв м, с балконом 5 кв м и 1 парковочным местом в современн…
$438,115
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Квартира 1 спальня в Lumiar, Португалия
Квартира 1 спальня
Lumiar, Португалия
Количество спален 1
Площадь 93 м²
Квартира с 1 спальней площадью 57 кв. м, балконом 37 кв. м и 1 парковочным местом, расположе…
$356,983
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Квартира 1 спальня в Lumiar, Португалия
Квартира 1 спальня
Lumiar, Португалия
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Квартира с 1 спальней, новая, общей площадью 63 кв.м., 2 балкона и парковка, в здании Luma, …
$329,939
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Параметры недвижимости в Lumiar, Португалия

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