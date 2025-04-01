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Купить квартиру в Lumiar, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Lumiar, Португалия
Квартира 2 спальни
Lumiar, Португалия
Количество спален 2
Площадь 158 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 76 кв.м., садом 82 кв.м. и 1 парковочным местом, расположена…
$486,795
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Параметры недвижимости в Lumiar, Португалия

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