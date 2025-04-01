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Виллы около гольф-клуба в Lourinha, Португалия

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1 объект найдено
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море в Lourinha, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море
Lourinha, Португалия
Количество спален 3
Площадь 322 м²
Современная и роскошная вилла в прекрасном месте на вершине холма с панорамным видом на Атла…
$670,695
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Параметры недвижимости в Lourinha, Португалия

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